Faik Öztrak: "Chp'nin Görüşlerini, CHP'nin Genel Başkanı, CHP'nin Sözcüsü ve CHP'nin Grup Başkanvekilleri Açıklar"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP'nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü, CHP Grup Başkanvekilleri ve partimizin yetkili kurulları açıklar.

Nokta" dedi.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, dün akşam KRT TV'de Oğuz Demir'in sunduğu Anlamak İçin programına katıldı. Öztrak, yayın sırasında kendisine yöneltilen bir soruya şu yanıtı verdi:

"Hiç tartışmaya gerek yok. Son derece açık. CHP'nin görüşlerini, CHP'nin Genel Başkanı, CHP'nin sözcüsü ve CHP'nin Grup Başkanvekilleri açıklar. Hele hele böylesine önemli bir konuda milletvekillerinin açıkladığı görüşler, kendi kişisel görüşleridir. CHP'nin böyle bir görüşü yoktur. Zaten bu işin nasıl olacağı konusunda Genel Başkanımız geçen gün yapmış olduğu bir televizyon programında açıklamıştır. Buna altılı masa karar verecektir. Altılı masada kimler vardır, son derece açık. Dolayısıyla bu meselenin bu kadar tartışılmasını anlamak mümkün değil."

Öztrak, bu açıklamasının görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak, "CHP'nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü, CHP Grup Başkanvekilleri ve partimizin yetkili kurulları açıklar. Nokta" dedi.