Faik Öztrak: Türkiye, Servet Dağılımının En Adaletsiz Olduğu 3. Ülke. Bizden Daha Kötü Olanlar; Oligark Ekonomisi Rusya ve Teneke Mahallelerin Olduğu... - Son Dakika
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Faik Öztrak: Türkiye, Servet Dağılımının En Adaletsiz Olduğu 3. Ülke. Bizden Daha Kötü Olanlar; Oligark Ekonomisi Rusya ve Teneke Mahallelerin Olduğu...

26.09.2022 12:37
Faik Öztrak: Türkiye, Servet Dağılımının En Adaletsiz Olduğu 3. Ülke. Bizden Daha Kötü Olanlar; Oligark Ekonomisi Rusya ve Teneke Mahallelerin Olduğu...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Credit Suisse’nin yayınladığı Küresel Servet Raporu’ndaki verilere dikkat çekerek, “Türkiye yoksullaşıp küresel servetten aldığı pay azalırken ülke içinde servet nasıl dağılmış? Elbette son derece adaletsiz. Türkiye, servet dağılımının en adaletsiz olduğu 3. ülke. Bizden daha kötü olanlar; oligark ekonomisi Rusya ve teneke mahallelerin olduğu Güney Afrika” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Credit Suisse'nin yayınladığı Küresel Servet Raporu'ndaki verilere dikkat çekerek, "Türkiye yoksullaşıp küresel servetten aldığı pay azalırken ülke içinde servet nasıl dağılmış? Elbette son derece adaletsiz. Türkiye, servet dağılımının en adaletsiz olduğu 3. ülke. Bizden daha kötü olanlar; oligark ekonomisi Rusya ve teneke mahallelerin olduğu Güney Afrika" dedi.

Faik Öztrak, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, Credit Suisse'nin yayınladığı son Küresel Servet Raporu'ndaki verilere atıfta bulundu. Raporda yer alan 'Global Wealth Databook 2022' grafiğinde, Türkiye'de en zengin yüzde 1'lik kesimin, toplam servetin yüzde 41'ine sahip olduğu belirtildi. Öztrak, rapora ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"20 yıllık bir hükümetin Türkiye'yi dünyaya göre yoksullaştırma hikayesi. Türkiye'nin küresel servetten aldığı pay, 2007-2013 arasında yükselişini durdurmuş. Tek adamlık hevesinin arttığı 2017'den itibaren de düşüş hızlanmış. Yani az gitmiş, uz gitmiş; 2002'nin gerisine gitmişiz. Türkiye yoksullaşıp küresel servetten aldığı pay azalırken ülke içinde servet nasıl dağılmış? Elbette son derece adaletsiz. Türkiye, servet dağılımının en adaletsiz olduğu 3. ülke. Bizden daha kötü olanlar; oligark ekonomisi Rusya ve teneke mahallelerin olduğu Güney Afrika.

Tablo çok açık. Adında 'adalet' olan ve adaleti sadece 'saray' yapmak zanneden bir parti, 20 yılda ülkemizde her türlü adalete darbe vurdu. Ama artık az kaldı. Biz kazanacağız, milletimiz kazanacak. Biz kazanacağız, 85 milyon kazanacak."

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Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Faik Öztrak, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faik Öztrak: Türkiye, Servet Dağılımının En Adaletsiz Olduğu 3. Ülke. Bizden Daha Kötü Olanlar; Oligark Ekonomisi Rusya ve Teneke Mahallelerin Olduğu... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Faik Öztrak: Türkiye, Servet Dağılımının En Adaletsiz Olduğu 3. Ülke. Bizden Daha Kötü Olanlar; Oligark Ekonomisi Rusya ve Teneke Mahallelerin Olduğu... - Son Dakika
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