Faik Öztrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Madem 'Düşürme' Kabiliyetin Vardı, Enflasyonu Yüzde 19'lardan Yüzde 107'ye Neden Çıkardın" - Son Dakika
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Faik Öztrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Madem 'Düşürme' Kabiliyetin Vardı, Enflasyonu Yüzde 19'lardan Yüzde 107'ye Neden Çıkardın"

02.10.2022 12:24
Faik Öztrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Madem 'Düşürme' Kabiliyetin Vardı, Enflasyonu Yüzde 19'lardan Yüzde 107'ye Neden Çıkardın"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “İTO'nun ücretliler enflasyonu, eylülde yüzde 107,4 ile rekor kırdı. Yarın TÜİK, makyajlı rakamlarını açıklayacak. Aradaki makas daha da açılacak. Erdoğan, millete şunun cevabını vermeli: Madem ‘düşürme’ kabiliyetin vardı, enflasyonu yüzde 19'lardan yüzde 107'ye neden çıkardın? Bunu niye istedin” diye sordu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "İTO'nun ücretliler enflasyonu, eylülde yüzde 107,4 ile rekor kırdı. Yarın TÜİK, makyajlı rakamlarını açıklayacak. Aradaki makas daha da açılacak. Erdoğan, millete şunun cevabını vermeli: Madem 'düşürme' kabiliyetin vardı, enflasyonu yüzde 19'lardan yüzde 107'ye neden çıkardın? Bunu niye istedin" diye sordu.

Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlenen Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde söylediği "Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz, aynı enflasyonu, onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz" sözlerine, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı ücretliler enflasyonu verileri üzerinden yanıt verdi.

Öztrak, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, İTO'nun ücretliler ve TÜİK'in tüketici enflasyonu verilerini gösteren bir grafik yayınladı ve şunları kaydetti:

"İTO'nun ücretliler enflasyonu, eylülde yüzde 107,4 ile rekor kırdı. Yarın TÜİK, makyajlı rakamlarını açıklayacak. Aradaki makas daha da açılacak. Erdoğan, millete şunun cevabını vermeli: Madem 'düşürme' kabiliyetin vardı, enflasyonu yüzde 19'lardan yüzde 107'ye neden çıkardın? Bunu niye istedin?"

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Recep Tayyip Erdoğan, Faik Öztrak, İto, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faik Öztrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Madem 'Düşürme' Kabiliyetin Vardı, Enflasyonu Yüzde 19'lardan Yüzde 107'ye Neden Çıkardın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Faik Öztrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Madem 'Düşürme' Kabiliyetin Vardı, Enflasyonu Yüzde 19'lardan Yüzde 107'ye Neden Çıkardın" - Son Dakika
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