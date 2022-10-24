TOGG'un fabrika açılışına CHP lideri Kılıçdaroğlu da davet edildi! CHP'den açıklama geldi - Son Dakika
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TOGG'un fabrika açılışına CHP lideri Kılıçdaroğlu da davet edildi! CHP'den açıklama geldi

24.10.2022 16:03

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 29 Ekim'deki TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun programa katılmayacağını duyurarak, "Doğru yapılan her projenin destekçisi olduğumuzu daha önce de söylemiştik. Bu davet şirket yönetiminden gelse seve seve katılır, ayakta alkışlardık. Davetin Saray'dan gelmesi bu örnek projeyi siyasileştirme çabasından başka bir şey değildir" şeklinde konuştu.

Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi TOGG'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 29 Ekim'de açılacak.

DAVET EDİLDİKLERİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Dün bazı medya organlarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açılışa davet edildiği iddia edilmişti. Bugün CHP MYK sonrasında partisi adına açıklamalarda bulunan Sözcü Faik Öztrak, merak edilen konu hakkında da konuştu.

"DAVET ŞİRKETTEN GELSEYDİ SEVE SEVE KATILIRDIK"

Davet geldiğini doğrulayan Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun TOGG'un fabrika açılışına katılmayacağını duyurdu. Öztrak yaptığı açıklamada, "Davete Sayın Genel Başkanımızın katılmayacağını bildiririz. TOGG Türkiye'nin mobilite teknolojisinde söz sahibi bir ülke olması için doğru zamanda yola çıkmış, hepimizi gururlandıran bir özel sektör girişimidir. Doğru yapılan her projenin destekçisi olduğumuzu daha önce de söylemiştik. Bu davet şirket yönetiminden gelse seve seve katılır, ayakta alkışlardık. Ancak bu özel günü siyasi şova dönüştürme gayreti içindeler. Davetin Saray'dan gelmesi, bu örnek projeyi siyasileştirme çabasından başka bir şey değildir." dedi.

YORUMLAR (3)
  • Darica Yumurta: Yahu saray cebine yaptırmıyor halk için yapılıyor halka yapılana siz katılmıyor sanız siz halktan değilsiniz heykel açılsa idi giderdiniz dimi halka hizmet yok heykeli hizmet var yazıklar olsun size oy verenlere Cevap Yaz 70 12 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TOGG'un fabrika açılışına CHP lideri Kılıçdaroğlu da davet edildi! CHP'den açıklama geldi - Son Dakika
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