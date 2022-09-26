Öztrak: Bu Hükümetin Beyin Ölümü Gerçekleşti. Çoklu Organ Yetmezliğiyle Malul. Biz Geleceğiz Çiftçilerimiz Kazanacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel Başkanımız bu müflis hükümete vatandaş hayrına istikamet vermeye devam ediyor. Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti. Çoklu organ yetmezliğiyle malul. Tükenmişlik sendromundan mustarip. Ama gitmelerine az kaldı. Biz geleceğiz çiftçilerimiz kazanacak" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel Başkanımız bu müflis hükümete vatandaş hayrına istikamet vermeye devam ediyor. Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti. Çoklu organ yetmezliğiyle malul. Tükenmişlik sendromundan mustarip. Ama gitmelerine az kaldı. Biz geleceğiz çiftçilerimiz kazanacak! Çalınan vaatlerde bugün" notu ile CHP tarafından Mart ayında hazırlanan 'Ucube Şahsım Rejiminin Kaybettirdikleri ve Çözüm Önerilerimiz' kitapçığından çiftçiler ve besiciler için yapılacaklar bölümünü paylaştı. Kitapçıkta şu öneriler yer aldı:

"Kanunda yazan desteği vereceğiz: Çiftçiler her yıl milli gelirin en az yüzde 1'i kadar destek alacak. Tarım Kanunu'nda yazmasına rağmen bugüne kadar ödenmeyen tarımsal destekleri bir plan çerçevesinde ödemeye başlayacağız. Ödeme her yıl Ekim ayı öncesinde peşin yapılacak.

Çiftçimizin borç yükünü hafifleteceğiz: Kredi, su ve elektrik borçlarının faizini silerek gelirine göre yeniden yapılandıracağız.

Tarımsal üretimde kullanılan mazottan vergi almayacağız.

Çiftçi ürün fiyatını ekmeden önce bilecek: Ürün taban fiyatlarını bir yıl önce açıklayacağız. Hububat, yağlı tohum, baklagiller gibi belli ürünlerde alım garantisi vereceğiz.

Sulama faturası hasattan sonra ödenecek: Tarımsal sulamada kullanılan elektrik faturası hasattan sonra ödenecek.

Tarım destekleri ve araçları haczedilemeyecek, desteklerden kesinti yapılmayacak: Tarımsal destekleme ödemelerine hiçbir şekilde haciz ve bloke konulmayacak."