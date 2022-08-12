Faik Öztrak: 20 Yılık Bir Yönetimin Hâlâ Çare Değil Bahane Üretmesi, Oynamayı Bilmeyen Gelinin 'Yerim Dar' Demesinden Farksızdır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin cari açıkla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt vererek, "'Enerji fiyatları olmasa cari açık olmazdı' demeniz, 'Mektepler olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim' demeye benziyor. 20 yılık bir yönetimin hala çare değil bahane üretmesi, oynamayı bilmeyen gelinin 'yerim dar' demesinden farksızdır" dedi.

Faik Öztrak, Nureddin Nebati'nin cari açıkla ilgili açıklamalarına, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Öztrak, şunları kaydetti:

"20 YILIK BİR YÖNETİMİN HALA ÇARE DEĞİL BAHANE ÜRETMESİ, OYNAMAYI BİLMEYEN GELİNİN 'YERİM DAR' DEMESİNDEN FARKSIZDIR"

"'Enerji fiyatları olmasa cari açık olmazdı" demeniz, "Mektepler olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim' demeye benziyor. 20 yılık bir yönetimin hala çare değil bahane üretmesi, oynamayı bilmeyen gelinin 'yerim dar' demesinden farksızdır.

"DAHA 2022'NİN YARISINDA CARİ AÇIK 32,4 MİLYAR DOLAR OLDU"

2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, yılın tamamı için 18,6 milyar dolar cari açık öngörüldü. Hükümetinizin başı, 25 Ekim 2021'de attığı imzayla 2022'de 18,6 milyar dolar cari açık olacağını millete taahhüt etti. 'Enerji hariç' ya da 'dahil' demedi. Ama daha 2022'nin yarısında cari açık 32,4 milyar dolar oldu.

"HÜKÜMET 'FAİZ SEBEP, ENFLASYON NETİCE' DİYEREK TÜRKİYE'Yİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ENFLASYONLA TANIŞTIRDI"

Nitekim bu cari açığı finanse ederken de 'enerji hariç/dahil' demeden ne idüğü belirsiz dövizleri ve çil çil emanet döviz rezervlerini kullanmışsınız. Hükümet, 'faiz sebep, enflasyon netice' diyerek Türkiye'yi görülmemiş bir enflasyonla tanıştırdı. 'En kötü senaryoda bile KKM'den Hazine'ye tek kuruş yük gelmeyecek' dedikten sonra, milletin bütçesinden bir avuç mudiye 37,2 milyar lira ödemiş bir hükümetsiniz. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Eseriniz ve sebebi olduğunuz yıkım ortada. İnsan, dediklerinize bakınca, 'Ya Rab, şunların aklını bir geceliğine bana ver de ben de bir rahat uyku çekeyim' demek içinden geçiyor."