Faik Öztrak: 2011'den Sonra Ne Oldu da Ülkemize Kaynağı Belirsiz Finansman Girişi Şaha Kalktı? - Son Dakika
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Faik Öztrak: 2011'den Sonra Ne Oldu da Ülkemize Kaynağı Belirsiz Finansman Girişi Şaha Kalktı?

20.09.2022 14:09
Faik Öztrak: 2011'den Sonra Ne Oldu da Ülkemize Kaynağı Belirsiz Finansman Girişi Şaha Kalktı?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası’na, “2011'den sonra ne oldu da ülkemize kaynağı belirsiz finansman girişi şaha kalktı? Bu konuda milletimize doyurucu bir açıklama yapacak mısınız” diye sordu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası'na, "2011'den sonra ne oldu da ülkemize kaynağı belirsiz finansman girişi şaha kalktı? Bu konuda milletimize doyurucu bir açıklama yapacak mısınız" diye sordu.

Faik Öztrak, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, 2011'den sonra artan kaynağı belirsiz finansman girişlerine dikkat çekti. Öztrak, Nureddin Nebati ve Merkez Bankası'nın sosyal medya hesaplarını da etiketleyerek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayın Nureddin Nebati ve Merkez Bankası, 2011'den sonra ne oldu da ülkemize kaynağı belirsiz finansman girişi şaha kalktı? Bu konuda milletimize doyurucu bir açıklama yapacak mısınız?"

YORUMLAR
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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız CHP'Lİ ÖZTRAK BİZ KUCAKLAŞMADAN YANAYIZ CHP'Lİ ÖZTRAK BİZ KUCAKLAŞMADAN YANAYIZ
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Nureddin Nebati, Merkez Bankası, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faik Öztrak: 2011'den Sonra Ne Oldu da Ülkemize Kaynağı Belirsiz Finansman Girişi Şaha Kalktı? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Faik Öztrak: 2011'den Sonra Ne Oldu da Ülkemize Kaynağı Belirsiz Finansman Girişi Şaha Kalktı? - Son Dakika
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