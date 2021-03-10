CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Hem 128 milyar dolarla ilgili 5 sorumuza hem de nükleer santralle ilgili 2 sorumuza cevap verin" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, hükümete yönelttikleri128 milyar dolarla ilgili 5, nükleer santralle ilgili 2 soruya cevap vermelerini istedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da, kendisinin de kariyer merdivenlerini alınlarının akıyla, hak ederek, adım adım tırmandıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük krizlerinden birinin ardından 2001'de Hazine Müsteşarı olduğunu anımsatan Öztrak, "Gece gündüz çalıştım. Ekip olarak ekonomiyi iki çeyrekte krizden çıkaracak programı hazırladık. 2001'de yüzde 5,8 daralan ekonomi, 2002'de yüzde 6,4 büyüdü." dedi.

Öztrak, Hazine Müsteşarıyken milyarlarca dolarlık iş ve işlemlerin altına imza attığını belirterek, "Allah'a çok şükür hepsinin hesabını da verdim. Devletten ayrıldıktan sonra da hiçbir kamu kurumunun kapısından içeri girmedim. Yönetim Kurulu üyelikleri kovalamadım." dedi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, kendisi ve partideki devlete hizmet eden tüm arkadaşları için en büyük onurun her girdikleri makamdan tertemiz ayrılmak olduğunu ifade eden Öztrak, şöyle devam etti:

"AK Parti Genel Başkanı bugün niye bu kadar sinirliydi anlamadık. Genel Başkanımız, Merkez Bankası kasasından buharlaşan 128 milyar dolarla ilgili 5 soru sordu. Biz de bu soruları tekrarladık. Birinci soru, bu satış hangi yöntemle yapıldı? İkinci soru, bu satış hangi tarihlerde yapıldı? Üçüncü soru, hangi kurdan, ne kadar döviz satıldı? Dördüncü soru, bu ticaretin alıcıları kimlerdir? Beşinci soru, bu satış işleminin altında kimlerin imzası var? Sayın Erdoğan bu soruları biz millet adına soruyoruz. Buharlaşan rezerv sizin şahsi döviziniz değil. Bu döviz rezervlerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Esnafımız, çiftçimiz, emeklimiz, memurumuz, işsizimiz, çalışanımız bunların ne kadarını gördü?"

"Biz bunu takip ediyoruz"

Öztrak, Merkez Bankasının "Uluslararası Rezerv ve Döviz Likiditesi" rakamlarını göstererek, "26 Şubat itibarıyla Merkez Bankası kasasındaki döviz açığı 42,5 milyar dolar. Erdoğan'ın dediği gibi kasada 128 milyar dolar yok, 42,5 milyar dolar açık var." diye konuştu.

Merkez Bankası kasasının 2020 Mart ayından sonra sürekli açık verdiğini savunan Faik Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bunu takip ediyoruz. Biz 2019'un başından damadın görevden ayrıldığı Kasım 2020'ye kadar satılan 128 milyar doların hesabını sormayacak mıyız? Elbette soracağız. Merkez Bankası daha önce de döviz sattı. Bunları da gün gün açıkladı. Siz bunu neden açıklayamıyorsunuz? Eğer yola sağlam bastıysanız hesabını verirsiniz. Yok, millete hesap vermem diyorsanız, bugün vermezsiniz ama bizim iktidarımızda bunun her kuruşunun hesabını sorarız."

"Ömrümüz, devlette yatırım projeleriyle uğraşmakla geçti"

Ülkede 2020'de iş güç sahibi 1 milyon 272 bin kişinin işinden olduğunu öne süren Öztrak, Türkiye'nin dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 15 ekonomisinden biri olduğunu söyledi.

Faik Öztrak, "Bugün sayenizde Türkiye, en yüksek faizi veren 10. ekonomi dünyada. Faiz lobileri sayenizde abat oldu, şımardı. Milletimiz ay çiçek yağını çay bardağıyla satın alıyor, son bir haftada Osmaniye ve Adana'da iki gencecik müzisyenimiz canına kıydı. Bu ülkede hükümet kim? Bunların sorumlusu kim? Sizsiniz, siz Sayın Erdoğan. Ama bugün Grup Toplantınızda ağızınızdan bu konuda tek bir söz duymadık. Bir de bizi cahillikle itham ediyorsunuz. Bizim ömrümüz, devlette yatırım projeleriyle uğraşmakla geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında nükleer santral ile övündüğünü ileri süren Öztrak, şunları kaydetti:

"Ruslar daha önce taahhüt edildiği gibi nükleer teknolojiyi bize verdi mi? Bu santralin üreteceği elektriği millete kaçtan satacaksınız? Akıl vermek yerine, bu sorulara cevap verin. Hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyorsunuz. İllerin pandemide renk değişiminden şimdi o ildeki vatandaşı sorumlu tutuyorsunuz. Lebaleb dolu kongreleri vatandaş mı yaptı? Hiç laf kalabalığına getirmeyin. Hem 128 milyar dolarla ilgili 5 sorumuza hem de nükleer santralle ilgili 2 sorumuza cevap verin."