CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim kiminle ittifak yaptığımız belli. Kimseden gizli saklı bir şeyimiz yok. İttifakımız çok açık, İYİ Parti ile. Genel Başkanımız da bunu söylüyor." dedi.

Öztrak, CHP Ekonomi Masası Toplantısı kapsamında geldiği Konya'da, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Zafer Meydanı'ndaki esnafın sorunlarını dinleyen Öztrak, taksicilerle sohbet etti.

CHP'ye oy verdiğini söyleyen bir taksicinin, "Çok çalışmalısınız. Yıllardır CHP'ye oy veriyorum ama boşa gidiyormuş gibi geliyor. Şu ittifak olaylarını bir bıraksanız. İnşallah bu seçimde göreceğiz, tek başına mı çıkacaklar, başkalarıyla mı göreceğiz." sözlerine, heyetteki CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, "Sahadayız, sokaktayız, doğudayız, batıdayız. Hiç merak etmeyin." diye cevap verdi.

Faik Öztrak da "Başkasına da anlatın; bu partinin hiçbir terörle teröristle ilişkisi olamaz. Burası Atatürk'ün partisi. Milli birliğin, beraberliğin partisi. Biz bu memlekette savaş meydanlarında bayrak, ezan demişiz, bu cumhuriyeti kurmuşuz." dedi.

Taksicinin ise "Bunu arkadaşlara söylüyorum da 'niye HDP ile koalisyon yapıyorsunuz' diyorlar." sözleri üzerine Öztrak, "Nerede yapmışız? Hep beraber anlatacağız. Bizim kiminle koalisyon yaptığımız belli." ifadelerini kullandı.

Öztrak, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yeni kurallara, kurumlara ve kadrolara ihtiyacı olduğunu savundu.

Güvenin yeniden sağlanması ve ekonominin hızla toplanması için yeniliklere ihtiyacın olduğunu aktaran Öztrak, sokaktaki insanların sıkıntılarını dile getirdiğini, bu dönemde yoksulluğun ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin hızla arttığını iddia etti.

Öztrak, Türkiye'de yoksul sayısının 18 milyona ulaştığını savunarak, "3 yılda 3 milyon kişi daha yoksullar ordusuna katılmış. İşsiz sayısı 10 milyon. Bu ekonominin iyi idare edildiğini söyleyebilir misiniz? İnsanlar feryat ediyor. 'Bunun sorumlusu kim?' diyor. Bu işlerin sorumlusu arkasına bakıp gidiyor. Başka şeyler anlatıyor. Milletimiz yapılanları görüyor ve notunu veriyor. Konya'da da bu manzara farklı değil. 'Şu sandık önüme gelse de bu yükten kurtulsam.' diyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin, bazı vatandaşların CHP'nin HDP ile ittifak yaptığı yönündeki iddialarını hatırlatarak, görüşlerini sorması üzerine Öztrak, şunları kaydetti:

"Bizim kiminle ittifak yaptığımız belli. Kimseden gizli saklı bir şeyimiz yok. İttifakımız çok açık, İYİ Parti ile. Genel Başkanımız da bunu söylüyor. Seçimde kiminle ittifak yaptığımız belli. Onun dışında tabii ki sandıkta AK Partili, MHP'li, HDP'li seçmenle de ülkede başka partilere oy vermiş kim varsa hepsinin oylarına talibiz. Orada ittifak yapmak isteriz. Seçmenimize saygımız büyüktür, hepsinin oyuna talibiz."