Faik Öztrak'ın Tekirdağ'da Ziyaret Ettiği Dönerci: "Geçen Yıl 70-80 Kilo Et Takıyordum, Bu Sene 25-30 Kilo"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Ekonomi Masası üyeleriyle birlikte Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bir dönerci, geçen yıl 70-80 kilo et taktığını belirterek, "Bu sene 25-30 kilo takıyorum" dedi. Öztrak da "Vatandaşın döner alacak hali kalmadı" diye konuştu.

Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, bugün Tekirdağ'daki bir otelde iş insanlarıyla yaptığı toplantının ardından sanayi sitesindeki bir lokantada öğle yemeği yedi. Öztrak, daha sonra CHP İstanbul Milletvekilleri İlhan Kesici ve Akif Hamzaçebi ile birlikte Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Program kapsamında Çorlu ilçesine giden CHP heyeti, burada esnafın sorunlarını dinledi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un işlerinin nasıl olduğunu sorduğu bir dönerci, "İşler kötü" diye yanıt verdi. Geçen sene yarım ekmek dönerin 10 lira olduğunu söyleyen esnaf, bugün 35 lira olduğunu belirtti. Aygun'un "Geçen yıl kaç kilo takıyordun et, bu yıl ne kadar takıyorsun" sorusuna da esnaf, "Geçen yıl 70-80 kilo takıyordum. Bu sene 25-30 kilo" dedi. Bunun üzerine Faik Öztrak da "Vatandaşın döner alacak hali kalmadı" diye konuştu.

KUYUMCU: BANKA, 'SEN ALTIN ALIRSAN DÖVİZE DE DOLAYLI OLARAK MÜDAHALE ETMİŞ OLUYORSUN' DİYOR

Daha sonra bir kuyumcuya uğrayan heyete esnaf, "Herhangi bir banka, diyordu ki '7 milyon lira para çekebilirsin'. 'Çok güzel' diyorduk. Şimdi verilen cevap, 'Nerede kullanacaksın parayı'. Diyorum ki 'Ben kuyumcuyum'. 'Sen altın alırsan dövize de dolaylı olarak, ons aldığın için müdahale etmiş oluyorsun. Biz sana bu parayı veremeyiz' diyorlar. Ne yapacağız? 'Kümesli tavuk veya hayvan, mobilya alırsan, faturasını getirirsen biz sana bunun parasını verelim.' Dolayısıyla bu iş sıkıntı" diye dert yandı.

"ESKİDEN 'KUYUMCUDA ALTIN OLMAYAN ÜRÜN MÜ SATIYORSUNUZ' DERLERDİ"

Esnaf, 30 yıldır kuyumculuk yaptığını da belirterek elindeki takıyı gösterdi ve "Bu altın değil. Eskiden bunu müşteriye çıkardığım zaman derlerdi ki 'Kuyumcuda altın olmayan ürün mü satıyorsunuz'. Altın 5 bin lira, bu 100 lira. Vatandaş bunu takıyor. Bunu da sadece, içindeki çeyrekte Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğu için takıyor" dedi.