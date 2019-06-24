Son Dakika Haberleri: CHP Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı

21 dakika önce

- CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi Öztrak'ın soruları cevaplaması Öztrak'ın kürsüden ayrılıp çıkışı CHP Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı.

- CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi
Öztrak'ın soruları cevaplaması
Öztrak'ın kürsüden ayrılıp çıkışı CHP Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:02 Kaynak: AA
Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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