CHP Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı
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- CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gelişi Öztrak'ın soruları cevaplaması Öztrak'ın kürsüden ayrılıp çıkışı CHP Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:02 Kaynak: AA
- CHP Sözcüsü Faik Öztrak
'ın gelişi
Öztrak'ın soruları cevaplaması
Öztrak'ın kürsüden ayrılıp çıkışı CHP Sözcüsü Faik Öztrak soruları cevapladı
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