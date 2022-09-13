Faik Öztrak: Türkiye Sadece İşsizlikle Değil, Bu Beceriksiz Rejimin Sebebi Olduğu Yüksek Enflasyonla da Sınanıyor. - Son Dakika
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Faik Öztrak: Türkiye Sadece İşsizlikle Değil, Bu Beceriksiz Rejimin Sebebi Olduğu Yüksek Enflasyonla da Sınanıyor.

13.09.2022 14:50
Faik Öztrak: Türkiye Sadece İşsizlikle Değil, Bu Beceriksiz Rejimin Sebebi Olduğu Yüksek Enflasyonla da Sınanıyor.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Türkiye, bugün sadece işsizlikle değil, bu beceriksiz rejimin sebebi olduğu yüksek enflasyonla da sınanıyor. Birbirinden beter bu iki bela, milletimizi sefalet tuzağına hapsediyor. Türkiye'yi sefalet şampiyonu yapıyor. Sorunun sebebi olan, çözümü olamaz. Çare belli; değişim” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, " Türkiye, bugün sadece işsizlikle değil, bu beceriksiz rejimin sebebi olduğu yüksek enflasyonla da sınanıyor. Birbirinden beter bu iki bela, milletimizi sefalet tuzağına hapsediyor. Türkiye'yi sefalet şampiyonu yapıyor. Sorunun sebebi olan, çözümü olamaz. Çare belli; değişim" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada TÜİK'in 10,1 olarak açıkladığı temmuz ayı işsizlik oranını değerlendirdi. Öztrak'ın açıklaması şöyle:

"İŞSİZLİK KÜÇÜK KIYAMETTİR"

"İşsizliğe, bu dünyada yaşanan 'küçük kıyamet' denir. İşsizi olan evde huzur olmaz. Evde yüzler gülmez. O ailedeki insanlar, yaşayan ölülere döner. İşsizlik, ekonomi için de büyük bir kayıptır. Ekonomik potansiyelin kullanılamamasıdır. Beşeri kaynakların israfıdır.

"İŞSİZ SAYISINDA PANDEMİDEN BERİ GÖRÜLMEMİŞ ARTIŞ"

TÜİK'in resmi işsiz sayısı, temmuzda 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bine gerilemiş. İlk bakışta tablo elbette sevindirici. Ama şeytan da ayrıntıda gizli. 'Daha fazla süre çalışmak isteyen', 'iş bulma ümidini yitirdiği için iş aramayan' yurttaşlarımızı da kapsayan 'gerçek işsiz' sayımız, temmuzda 781 bin kişi artarak 8 milyon 415 bine çıkmış. Gerçek işsiz sayısında tek ayda, bu boyutta artışı pandemiden bu yana ilk kez görüyoruz.

"EKONOMİ GÜYA BÜYÜRKEN İŞGÜCÜ PİYASASI DARALIYOR"

Anlatılan büyüme masallarına rağmen, işgücü piyasasında koşulların sıkılaştığı anlaşılıyor. Haftada 40 saatten çok çalışmak istediği halde çalışamayan (eksik istihdam), iş bulma ümidini yitirdiği için iş aramaktan vazgeçenlerin sayısı artıyor. İşgücü piyasasındaki koşulların sıkılaştığını, işgücüne katılım oranındaki düşüş de teyit ediyor. Ekonomimiz güya büyürken çalışma çağındaki insanlarımız nedense işgücü piyasasına daha az giriyor. Bu da TÜİK'in resmi işsiz sayısının azalmasına destek veriyor.

"İŞGÜCÜNE KATILIMDAKİ DÜŞÜŞ, İŞSİZ SAYISINI 504 BİN KİŞİ AŞAĞI ÇEKTİ"

Küçük bir örnek: İşgücüne katılım, temmuzda yüzde 52,6 yerine mayıstaki yüzde 53,4 seviyesinde kalsaydı, resmi işsiz sayısı 3 milyon 445 bin yerine 3 milyon 949 bin kişi olacaktı. Son iki ayda işgücüne katılımdaki 1 puandan az bir düşüş, resmi işsiz sayısını 504 bin aşağı çekmiş.

"BECERİKSİZ REJİMİN SEBEP OLDUĞU SEFALETİN ÇARESİ DEĞİŞİM"

Türkiye, bugün sadece işsizlikle değil, bu beceriksiz rejimin sebebi olduğu yüksek enflasyonla da sınanıyor. Birbirinden beter bu iki bela, milletimizi sefalet tuzağına hapsediyor. Türkiye'yi sefalet şampiyonu yapıyor. Sorunun sebebi olan, çözümü olamaz. Çare belli; değişim!"

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faik Öztrak: Türkiye Sadece İşsizlikle Değil, Bu Beceriksiz Rejimin Sebebi Olduğu Yüksek Enflasyonla da Sınanıyor. - Son Dakika

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