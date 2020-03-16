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CHP Sözcüsü Öztrak: 37. Olağan Kurultay ertelendi
15 dakika önce
CHP Sözcüsü Öztrak, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayın koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiğini açıkladı.
CHP Sözcüsü Öztrak, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayın koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:58
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