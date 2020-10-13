Son dakika haber: CHP Sözcüsü Öztrak: AYM kararına bir alt mahkemenin uymayı reddetmesi anayasayı çiğnemektir - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına, bir alt mahkemenin uymayı reddetmesi açıkçası anayasayı çiğnemektir. AYM ve milletvekilinin, kendisine milli irade tarafından verilen hakkını, hukukunu yok saymaktır" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun Enis Berberoğlu için yaptığı olağanüstü toplantının ardından Meclis'te basın açıklaması yaptı. Öztrak, konuşmasında anayasanın 11 ve 153'üncü maddesinin çiğnendiğini kaydetti.

'HSK HAREKETE GEÇMELİDİR'

Mahkemenin, AYM kararına uymayı reddettiğini belirten Öztrak, "Karar son derece açıktır. 'Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği ile ilgili hakları çiğnenmiştir' denilmesine rağmen mahkeme, yeniden yargılamaya gerek olmadığına hükmediyor. Anayasa Mahkemesi kararına, bir alt mahkemenin uymayı reddetmesi, açıkçası anayasayı çiğnemektir. AYM ve milletvekilinin, kendisine milli irade tarafından verilen hakkını, hukukunu yok saymaktır. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı aslında görev suçudur. Bu çerçevede Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) daha önce birçok olayda yaptığı gibi bu defa da burada resen harekete geçmelidir" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

- Faik Öztrak'ın açıklaması

Haber- Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,