CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en etkili silahın "genel karantina" kararı olduğunu belirtti.

CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en etkili silahın "genel karantina" kararı olduğunu belirtti.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti'ye başsağlığı dileyen Öztrak, saldırıyı lanetledi. Öztrak, vefatının 27. yılı nedeniyle 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı da andı.

Öztrak, Kovid-19'la mücadelenin dünyanın dört bir yanında işleri ve ekonomiyi durdurduğunu, insanların gelirlerinin düşmesine neden olduğunu anımsattı.

Başta Türkiye'yi yönetenler olmak üzere herkesin mücadelede en ufak bir gevşeme göstermemesi gerektiğine işaret eden Öztrak, devletin tedbirleri zamanında alma sorumluluğu bulunduğunu aktardı.

Parti olarak sürecin başından itibaren yapıcı bir tavır sergilediklerini bildiren Öztrak, kavga etmeden bu tavra devam edeceklerini, önerilerini sunmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Öztrak, Türkiye'nin önündeki en büyük riskin, yönetimin krizi hafife alması olduğunu söyledi.

"Küresel tsunamiyi göğüslemeye hazırlanıyoruz"

IMF'nin bu yıl Türk ekonomisinin yüzde 5 daralacağını açıkladığını aktaran Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ise yüzde 5 büyüme gerçekleşeceğini belirttiğini, sene sonunda büyüme yerine daralma olduğunda Albayrak'ın koltuğunu boşaltması gerektiğini kaydetti.

Ekonomiyle ilgili defalarca uyarılarda bulunduklarına dikkati çeken Öztrak, "Merkez Bankasındaki kötü gün paralarını bile yiyip bitirdiler, şimdi hiçbir koruma kalkanı olmadan küresel tsunamiyi göğüslemeye hazırlanıyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve partiye vatandaşlardan gelen bazı mektupları okuyan Öztrak, Türkiye'nin yandığını, insanların ızrar halinde olduğunu belirtti.

"Bu devlet, bugün sıkıntıdaki vatandaşlarının yanında olmayacaksa ne zaman olacak?" sorusunu yönelten Öztrak, salgın nedeniyle 144 bin 690 işletmenin kapısına kilit vurulduğunu, vatandaşların zor durumda bulunduğunu aktardı.

Öztrak, "Damat bakan ne işten haberdar, ne de milletten. '10 bin lira limitli temel ihtiyaç desteği tahsislerine başladık' diyerek millete faizle verdiği borcu, destek gibi satmaya kalkıyor. Destek, karşılıksız olur Sayın Bakan." değerlendirmesinde bulundu.

Kredilere ulaşmada vatandaşların zorlandığını belirten Öztrak, 10 bin lira kredi için başvuran çoğu vatandaşın talebinin reddedildiğini savundu.

Esnafın, firmaların devlete olan borçlarının faizle ertelendiğini ifade eden Öztrak, tek bilinenin borca batırma olduğunu söyledi.

İngiltere ve İskoçya'da devletin çalışanlarına, işletmelere verdikleri destekleri anlatan Öztrak, diğer ülkelerin neler yaptığına bakılması gerektiğini vurguladı.

CHP'nin önerileri

"Kapatılan iş yerlerinde, lokantada, kahvede, berberde, tiyatro ve düğün salonlarında çalışanların maaşlarını karşılayın" çağrısı yapan Öztrak, en azından buralarda çalışan 1,5 milyon kişiye 3 ay süresince asgari ücret kadar karşılıksız nakit desteği sunulmasını önerdi.

Bunlarla ilgili kaynakların bütçede bulunduğunu anlatan Öztrak, "Beş kuruş para vermeden yapıldığı söylenen Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri için 2019'a ait geçiş garantileri kapsamında nisan ayında 2 milyar 720 milyon lira ödenmesi gerekiyordu. Sordum, bu ödeme yapıldı mı, yapılmadı mı, cevap yok. Yoksa topladığınız yardımlar bunlara mı gitti?" diye konuştu.

Öztrak, ihtiyaç sahibine yardım, çalışana maaş desteği, esnafa, KOBİ'ye, çiftçiye mahrum kaldığı gelirin sermaye olarak verilmesi gerektiğini bildirerek, "Bunları yapamıyorsanız tez elden çekin gidin." dedi.

İnfaz ve YÖK yasalarındaki yapılan son değişikliklerin milletin can derdindeyken otokrat yönetimin krizi daha da otoriterleşmek için fırsat olarak gördüğünü ortaya koyduğunu kaydeden Öztrak, fikir hürriyeti, halkın haber alma ve farklı sesleri duyma hakkının da gasbedildiğini söyledi.

"Karantina kararında gecikilen her günün ekonomimize maliyeti çok ağır olacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, şöyle devam etti:

" Saray, millet iradesinin tecelligahı olan Meclisimiz, hem de 100. kuruluş yıl dönümünde 45 gün tatil yapmaya hazırlanıyor. Oysa Meclise şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Meclisimiz salgına karşı azami tedbir alarak çalışıyor. Bırakın Meclis çalışmaya devam etsin. Milletin sorunlarını, dert edinsin. Milletimizin derdine derman olacak yasaları çıkarsın."

Salgın sürecinde yardım için çalışan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarına soruşturma açıldığını bildiren Öztrak, tüm CHP'li belediyelerin halka destek olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Öztrak, büyükşehirlerle Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kovid-19, hafta içi tatil yapıp hafta sonu mesaiye çıkmıyor. Genel bir karantina, hem insanlarımızın yaşamını korumak hem de ekonomimizin içine düştüğü badireden en az hasarla çıkmasını sağlamak için en etkili silahtır. Bakıyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına ilişkin 'Bunun ekonomiye maliyeti çok ağır olurdu' diyor. Yani, 'Ekonomi için vatandaşlarımız ölebilir' mi demek istiyorsunuz? Yani batırdığınız ekonomiye, insanlarımızı feda mı edeceksiniz? Karantina kararında gecikilen her günün ekonomimize maliyeti çok ağır olacaktır. Bunu ben söylemiyorum, bunu saygın iktisatçılarımızın çalışmaları gösteriyor."

Adana Büyükşehir Belediyesinin sahra hastanesine yönelik eleştirilerin sorulması üzerine Öztrak, bu konuyla ilgili eleştiri yapanların "sahra hastanesi"nin ne olduğunu bilmediğini söyledi.

Öztrak, kriz halinde kullanılabilecek bir alanın hızla hastaneye dönüştürülmek üzere belediye tarafından hazırlandığını, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın açıklama yapacağını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Karantina, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:24 Kaynak: AA

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