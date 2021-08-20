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CHP Parti Sözcüsü Öztrak, İzmir'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, İzmir'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

20.08.2021 18:50

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Okulların açılmasına elbette seviniyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Okulların açılmasına elbette seviniyoruz. Diğer tarafta da koronavirüs nedeniyle günlük vefat sayıları yeniden 200'ün üzerine çıkmaya başladı. Bundan da endişeleniyoruz." dedi.

Öztrak, Çeşme Belediyesi Alaçatı hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin son dönemde orman yangınları ve Karadeniz'de sel felaketiyle uğraştığını, bu süreçte CHP'li belediyelerin tüm imkanlarıyla bu bölgelerde çalıştığını dile getirdi.

Aylardır çoğunluğu erkek olan Afganların organize bir şekilde Türkiye'ye geldiğini savunan Öztrak, "Siz tüm meselelerde olduğu gibi sığınmacı meselesini yönetemezseniz huzursuzluk çıkar. Türkiye, Erdoğan hükümetlerinin yanlış hesap ve politikaları sayesinde dünya üzerinde en fazla sığınmacı ve göçmene ev sahipliği yapan ülke oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 10 yıldır misafir edilen Suriyelileri, ülkelerine davul zurnayla güven içinde sağ salim uğurlayacaklarını anlatan Öztrak, "Bu dayanılmaz yükü artık milletimizin sırtından kaldıracağız." diye konuştu.

Taliban'ın hukuka göre hala terörist bir örgüt olduğunu kaydeden Öztrak, "Size düşen Afganistan'da taraf olmak değildir. Taliban şakşakçılığından fayda gelmez. Türkiye tüm Afgan halkını kucaklamalıdır. Ancak o zaman sorunun çözümüne katkımız olur." ifadelerini kullandı.

648 Türk askerinin NATO kapsamında Afganistan'daki görevinin 1 Eylül'de biteceğini hatırlatan Öztrak, Türk askerlerinin sağ salim ülkeye dönmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 9 milyonun üzerinde işsiz olduğunu belirten Öztrak, "2018'in ikinci üç ayında bu sayı 5 milyon 314 bindi. Sadece son üç yılda 3 milyon 700 bin yurttaşımız işsizler ordusuna katıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomide, enflasyonda, faizde ve işsizlikte sıkıntıların olduğunu ileri süren Öztrak, şöyle konuştu:

"Dün de kısa vadeli dış borç rakamlarını, revizyon adını verdikleri bir makyaj operasyonuyla 26 milyar dolar düşürdüler. Ülkenin rezerv yeterliliğini, rezervlerin kısa vadeli dış borcu karşılama oranlarını, olduğundan daha iyi göstermek için istatistiklere işkence yaptılar. Sonuç değişir mi? Hayır. 'Yumurta da taşa çarpsa, taş da yumurtaya çarpsa, kırılan hep yumurta olur."

Okullarda yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını hatırlatan Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okulların açılmasına elbette seviniyoruz. Diğer tarafta da koronavirüs nedeniyle günlük vefat sayıları, yeniden 200'ün üzerine çıkmaya başladı. Bundan da endişeleniyoruz. Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamalardan her üç öğretmenimizden birinin henüz çift doz aşısı olmadığı anlaşılıyor. Bakan çare olarak 'kapıları, pencereleri açıp sınıflar sık sık havalandırılacak' diyor. Hadi sonbahar tamam da önümüz kış. Çocuklarımızı örneğin Ankara'nın soğuğunda, kapısı, penceresi açık sınıflarda nasıl tutacaksınız? Velilerimiz bunu merak ediyor. Umarız ve dileriz yeni eğitim ve öğretim yılı çok sorun yaşanmadan yüz yüze devam edebilir. Çocuklarımız bir dönemi daha kaybetmez."

28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezalarının kesinleşmesiyle ilgili bir soru üzerine Öztrak, "Milletin iradesinin üzerine hiçbir iradeyi kabul etmeyiz, ne askeri ne de sivil, hiçbir müdahalenin, millet iradesinin üzerine düşürülecek hiçbir gölgenin yanında, yakınında olmayız ama şimdi baktığımızda bu süreçte soruşturmayı başlatan savcı meslekten ihraç edilmiş. Önce FETÖ firarisi olmuş, sonra tutuklanmış. Kararı veren hakimler için de FETÖ'den mahkum olanlar var. Delillerde manipülasyon mahkeme kayıtlarına geçmiş. Böyle bir yapıda ortaya çıkan cezaların tatbik edilme noktasına gelinmesi milletin vicdanını yaralar. Bunun için bu davanın yeniden başlaması lazımdır. Bu davaya yeniden başlanmalı, yeniden yargılanmalar yapılmalıdır." diye konuştu.

CHP'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı'nın kimlerle beraber olduğunun belli olduğunu anlatan Öztrak, "Bugün bu ittifak iktidara yürüyor. 83 milyonun oyuna talip, biz bu işlerin iyi gitmediğini gören bu yönetimden rahatsız olan AK Parti'li kardeşlerimizin oylarına da talibiz, diğer tüm partilerdeki yurttaşlarımızın da oylarına talibiz." dedi.

Öztrak, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yapılan yumruklu saldırıyı da kınadı.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, İzmir'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, İzmir'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, İzmir'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, İzmir'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, İzmir'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, İzmir'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Türkiye, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Parti Sözcüsü Öztrak, İzmir'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika


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