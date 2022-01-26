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Öztrak: "Bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur" - Son Dakika

Öztrak: "Bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur"

26.01.2022 18:56

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktu ama onların milletimize vermesi gereken çok hesap vardır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktu ama onların milletimize vermesi gereken çok hesap vardır." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bugün karla mücadele konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) eleştirdiğini hatırlattı.

Ancak Çelik'in kapanan İstanbul Havalimanı'ndan ve Ankara-İstanbul arasındaki yollardan hiç bahsetmediğini belirten Öztrak, "Kendi basiretsizlikleri nedeniyle, yeterince depolayamadıkları doğal gaz yüzünden fabrikaların kesilen doğal gazlarından hiç bahsetmemiş." ifadesini kullandı.

Öztrak, şöyle devam etti:

"Hele İstanbul Valisi'nin Karayollarının sorumlu olduğu yollarla ilgili olarak İBB'den destek istediğini hiç anlatmamış. Ama lafa gelince, 'Aya sert iniş yapacağız' diyenler, İstanbul Havalimanından uçak kaldıramıyor. Bununla ilgili AK Parti Sözcüsünden tık yok. Yolda kalan turistler 'Otel istiyoruz' diye slogan atıyor. Buldukları çözüm, çevik kuvveti havalimanına sokmak oluyor. Büyükşehir Belediyemiz 'Burada yardıma ihtiyaç var mı?' diye soruyor, 'Yok' diyorlar. Ama AK Parti Sözcüsü bunu anlatmıyor. Binlerce insan, yerlerde kartonların üzerinde yatmak zorunda kalıyor. İsyan edene de çevik kuvvetle sopa gösteriyorlar.

Bilim insanları ve uzmanlar, İstanbul'daki üçüncü havalimanının konumu hakkında, çok uyarılarda bulundular. Bu uyarılara verdikleri cevap, 'Almanya bizi kıskanıyor' oldu. Almanya'nın kıskandığını söyledikleri havalimanında, THY'nin kargo deposunun çatısı çöktü. Uçaklar inip, kalkamadı. Bakanları bile Atatürk Havalimanı'na indi. Rus pilotlar bile, 'Büyük havalimanı yapmışlar, ama havalimanını açık tutacak ekipman almamışlar' diye kafa buluyor. Ama AK Parti Sözcüsü'nden yine tık yok."

İstanbul'da üçüncü köprüyü ve Kuzey Marmara Otoyolunu CHP'nin işletmediğini aktaran Öztrak, insanların bu yollarda mahsur kaldığını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in "Bir kişi bile yolda kalmışsa, bunun ortaya konulması lazım" dediğini vurgulayan Çelik, "Doğru, bunun ortaya çıkartılması lazım. Zararın da tazmini lazım. Örnek alacaksan, komşumuz Yunanistan'a bak. Otoyolu açık tutamayan şirkete, yolda kalan her bir araç için 2 bin avro ceza yazdı. Otoyolu işleten şirketin CEO'su istifa etti. Peki, İstanbul Havalimanını işletenler, üçüncü köprüyü ve Kuzey Marmara otoyolunu işletenler, bunlar milletin zararını tazmin edecek mi? Bir sorumlulukları olacak mı? Milletin AK Parti Sözcüsünden duymak istedikleri bunlar ama AK Parti Sözcüsü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kavga etmekle meşgul." diye konuştu.

Faik Öztark, Çelik'in, 2017'deki kar yağışında 17 günde atılan tuzu ve solüsyonu, bu yıl 4 günde atılan tuz ve solüsyonla mukayese ettiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"2017'de kendi partisinden değil diye, bugünkü İBB Başkanı Beylikdüzü Belediye Başkanı iken tuz ve solüsyon vermediklerinden hiç söz etmiyor. Efendiliğinden anlatmamış. AK Parti Sözcüsü, çıkıyor İstanbul'da daha önceden belirlenmiş bir büyükelçi ile yenen yemek üzerinden kendisini, linç etmeye kalkıyor. Bu AK Parti Sözcüsü cin olmadan adam çarpmayı bıraksın. İstanbullu ne olduğunu görüyor. Bunların yönetiminde ormanlar yandı, uçak kaldıramadılar. Ülkeyi seller götürdü, 'Sel yatağına ev yapmış' deyip milleti suçladılar. İstanbul'un göbeğinde insanlar selde servis araçlarında can verdi. Şimdi çıkmış kriz yönetiminden bahsediyor. Geçiniz bunları. Bizim sizlerden alacağımız kriz yönetimi dersi yok.

Sizin yönetiminizde şu anda görülmemiş bir enerji ve üretim krizi yaşanıyor. OSB'lerde 3 gün elektrik kestiniz, üretim durdu. Doğal gaz tedarikinde sınıfta kaldınız. Bugün öğreniyoruz ki Tuz Gölü'nde 8 günlük gaz kalmış. Ortada çok büyük bir yönetim krizi var. Böyle bir krizle, Cumhuriyet tarihimizde ilk defa karşılaşıyoruz. Ama AK Parti Sözcüsünün ağzından bununla ilgili tek laf çıkmıyor. Bir de sıkılmadan bize kriz yönetimi dersi vermeye kalkıyor."

"Basiretli bir iş insanı gibi bile yönetemediler"

İktidarı daha önce bu konuda uyardıklarını anımsatan Öztrak, yine her zamanki gibi kendilerini dinlemediklerini söyledi.

Öztrak, bugün depoda yeterli gaz olmadığı için, sanayicinin kış gününde gazsız, elektriksiz bırakıldığını tekrarlayarak, "'Devleti devlet gibi değil, şirket gibi yöneteceğiz' diyenler, kamuda 'aksiyon almak' deyiminin mucitleri, böyle bir krizde nasıl aksiyon alacaklarını bilemediler. Bıraktık devleti devlet gibi yönetmeyi, basiretli bir iş insanı gibi bile yönetemediler." dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, şunları kaydetti:

"Ama sanayicinin ihracat gelirinin dörtte birine, cebren el koymayı biliyorlar. Sanayiciyi şalterleri kapatmazsa, ceza ile tehdit ediyorlar. Peki, bu ceza neye dayanarak, nasıl kesilecek? Kusur sanayicinin değil ki, senin kusurun. Peki bugün AK Parti Sözcüsünden bunlarla ilgili tek söz duyduk mu? O da hayır? Yaptıkları ya da yapmaları gerektiği halde, yapmadıkları her şey, büyük krizlere sebep oluyor. Ondan sonra da bize kriz dersi vermeye kalkıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uğraşmaktan, ülkenin sorunlarıyla uğraşamıyorlar. Hepsi işi gücü bırakmış, trollükle iştigal ediyor. Bir de sıkılmadan Genel Başkanımıza 15 Temmuz üzerinden laf yetiştirmeye kalkıyor. 15 Temmuz'da kendi Genel Başkanları Marmaris'te tatildeyken, hain darbe girişimini eniştesinden öğrenip uçakta havada turlarken, Başbakanları tünelde saklanırken, Belediye Başkanının evinde gelişmeleri izleyip milletvekillerine 'TBMM'ye gidin, demokrasiye sahip çıkın' talimatı veren Genel Başkanımıza mani düzmeye kalkıyor. Bu gömlek size iki boy büyük gelir. Bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur ama onların milletimize vermesi gereken çok hesap vardır."

Öztrak: Bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur
Öztrak: Bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur
Öztrak: Bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur
Öztrak: Bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur
Öztrak: Bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur
Öztrak: Bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur
Öztrak: Bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur
Öztrak: Bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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