CHP Sözcüsü Öztrak, Kayseri'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kayseri'de esnafla buluştu.

CHP Ekonomi Masası heyetinin, Kayseri'de bir otelde düzenlediği toplantıya katılan Öztrak, toplantının ardından Cumhuriyet Meydanı Sahabiye Medresesi'nde kitap ve kırtasiye satan esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Öztrak, fiyatlarda artış olup olmadığını ve okulların açılmasıyla yoğunluk yaşayıp yaşamayacaklarını sordu.

Öztrak'a ziyaretinde, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve partililer eşlik etti.