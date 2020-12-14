Öztrak: "Sayıları gizleyerek vatandaşımızın tedbir almamasına neden oluyorsunuz" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücrete ilişkin, "CHP olarak biz pazarlığın nereden başlaması gerektiğini, yani bu işin asgarisi ne olmalıdır bunu söyledik. Ama şu ana kadar hükümetin bu konuda bir sesini duymadık." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, videokonferans yöntemiyle toplandı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Öztrak, MYK toplantısında, ülkenin gündeminde öne çıkan konuları ele aldıklarını belirtti.

Öztrak, ekonominin derin bir buhranın içinde olduğunu, vatandaşların omzuna yüklenen faturanın her geçen gün daha da ağırlaştığını, hükümetin millete sırtını döndüğünü ve enflasyon rakamlarını kararttığını ileri sürdü.

Pandemi sürecinde esnaf için yapılacaklar listesini 17 madde halinde aylar önce sıraladıklarını hatırlatan Öztrak, "Nihayet esnafın kirasını da devletin üstleneceği anlaşılıyor. Bugün kabineden buna ilişkin kararlar çıkacağını duyuyoruz. Kiraları devletin üstlensin mi? Evet üstlensin. Bu yeter mi? Hayır. Biz kira desteği dışında, 16 tedbir daha önermişiz. Bunların neredeyse tamamını diğer ülkeler yapmış. Esnafını borç batağından kurtarmış. Dünyayı yeniden keşfetmeyin. Gelin siz de yapın. Biz, diğer 16 maddemizin de takipçisi olacağız. Esnafımızın yanında durmaya, ona destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, "Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıktı." açıklaması yaptığını belirten Öztrak, "Tabii meseleleri mesele etmezseniz, mesele de kalmaz." dedi.

Öztrak, 10,5 milyon işsiz olduğunu, Tarım Kredi Kooperatiflerinden borç alan çiftçi, besici ve sütçünün, arazisini, traktörünü, ineğini Kooperatife kaptırdığını, yurdun dört yanından haciz haberleri geldiğini iddia ederek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çiftçilerin tüm borçlarını ödediğine yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Turizmcilerin de sıkıntı yaşadığını dile getiren Öztrak, "Turizm Bakanı Bodrum'da, Turizm Bakanlığına tahsisli arazi üzerine yapılmış ultra lüks bir oteli satın alıyor. Satın alan şirketin Ticaret Sicil Gazetesi kaydına göre Turizm Bakanı hala başında. Turizmci batıyor, Bakan, batan geminin mallarını topluyor. Sonra da çıkıyor, 'Bundan daha doğal ne olabilir ki?' diyor." şeklinde konuştu. Faik Öztrak, şöyle devam etti:

"Sarayın kibirli başı, milletin derdine derman olmak yerine, on parmağında on kara, CHP'ye sürmeye uğraşıyor. Sarayın kibirlisi, hafta sonunda açılış görünümlü ekran şovunda, yine Cumhuriyet Halk Partisi hakkında ağzına geldiği gibi konuştu. Kasada para kalmadı, tulumbadaki suyu bitirdiler. Şimdi 'yangından mal kaçırır gibi milletin malı mülkü sorgusuz, sualsiz, Katar'a satılıyor.' diyoruz. 'Bu mallar kaça, neden, nasıl satılıyor?' diye soruyoruz. Bizi yatırımcı düşmanı ilan ediyor. Sonra da sıkılmadan akıl veriyor, 'Paranın rengi, dini yoktur. Para paradır.' diyor."

"Hükümet yatırımcıyı ürküttü"

Hükümetin iki buçuk yılda ülkede güveni bitirdiğini ve yatırımcıyı ürküttüğünü savunan Öztrak, üretimin, yatırımın, iş ve aşın olmadığını savundu. Öztrak, şunları söyledi:

"İki buçuk yılda hukuk devletini bitirenler şimdi işverenleri kapı kapı dolaşıp, 'Canınızı, malınızı güvence altına alacağız, hukuk reformu yapacağız.' diyorlar. Devleti krize sokmuşsunuz, kurum kural bırakmamışsınız. Tetikçi savcılarınız, hakimleriniz Anayasa Mahkemesini takmaz olmuş, Sarayın danışmanları, avukatları hakimlere talimat verir olmuş. Siz hangi hukuk reformundan bahsediyorsunuz. Bu millet adına yapacağınız bir reform varsa o da çekip gitmektir. Yeni ve güçlü parlamenter demokrasinin önünü açmaktır."

Öztrak, hükümetin salgın sürecinde esnafa yeterli desteği vermediğini, çalışanların kıdem tazminatını gasbetmeye yeltendiğini, milleti borç batağına sürüklediğini öne sürerek, hükümetin uzunca bir süredir algıyı yönetmeye çalıştığını iddia etti.

Faik Öztrak, "AK Parti Genel Başkanı 'Tank palet özelleştirme değil.' diyor. Resmi Gazete'den Saray imzalı, her yerinde bu bal gibi de özelleştirmedir diyen belgeyi önlerine koyuyoruz, yüzleri kızarmıyor. Genel Başkanımız, 'Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan gencin ailesine, 121 lira aylık bağladınız.' diyor. Meclis'te 'yalan' diye ortalığı birbirine katıyorlar. Şehidimizin babası açıklama yapıyor, 'Biz para peşinde değiliz ama Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri doğru.' diyor. Hakikat ortaya çıkıyor, utanma yok."

Millet yokluktan kırılırken, milletin parasıyla üçer beşer maaşlar alanlara "el insaf" dediklerini ifade eden Öztrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "hayır hasenat yapmak için aldım" anlamına gelecek ifadeler kullandığını belirtti.

Öztrak, gerçeğin belgelerle ortaya çıkacağını bile bile saçma sapan lafların arkasına sığınıldığını, rakamlarla oynanarak gerçeklerin milletten saklandığını savundu.

"Sayıları gizleyerek vatandaşımızın tedbir almamasına neden oluyorsunuz"

Açıklanan her verinin lime lime döküldüğünü, toplam vaka sayısının değiştiğini, beraberinde iyileşen sayısının da değiştiğini dile getiren Öztrak, şunları kaydetti:

"Toplam vaka sayısı bir gecede ikiye katlanıyor. 20 gün sonra da iyileşen hasta sayısını, bir gecede bütün bu dönem için 1 milyondan fazla artıyorlar. Ama her nasılsa hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı bir türlü değişmiyor. Bunu konuştuğumuz zaman da 'siyaset yapıyorsunuz' diyorlar. Siyaset yapmıyoruz. Sayıları gizleyerek, belki de yüzlerce vatandaşımızın durumun ciddiyetini anlamamasına, tedbir almamasına, hayatını kaybetmesine neden oluyorsunuz.

Milletin her akşam televizyon karşısında 'Acaba ne söyleyecek?' diye ağzının içine baktığı Sağlık Bakanı da, Bilim Kurulu da bu gerçekleri vatandaştan kaçırma operasyonuna ortak edilmiş durumda."

Parti Sözcüsü Öztrak, "Bir mafya bozuntusu, Sarayın bekçisinin ısrarıyla özel afla hapisten çıkarılıyor sonra da Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın üstüne salınıyor. Genel Başkanımız açık açık tehdit ediliyor. Sarayın bekçisi tehdit edene sahip çıkıyor. AK Parti Genel Başkanı'nın yanından sinek uçsa harekete geçen Saray savcıları, Ana Muhalefet Partisi Lideri tehdit edilirken, biz şikayetçi olmadan resen harekete geçemediler. Bu soruşturma ne aşamada? Bu mafya bozuntusunun ifadesi alındı mı? Alınmadıysa neden alınmadı?" şeklinde konuştu.

"Gerekli soruşturma yapılmaktadır"

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP Konya İl Başkanı'nın disiplin süreci hangi aşamada? MYK'de bu konu ele alındı mı?" sorusuna Öztrak, "Hayır. Ama partimiz her mağduriyet iddiasını ciddiye alır soruşturur. Bir suç tespit edildiğinde de gereğini yapar. Bu olayda da parti içi hukukumuz işlemektedir. Merkez Yönetim Kurulu üyesi bir arkadaşımız başkanlığında bir heyet bu konuyla ilgili olarak görevlendirilmiştir. İlgilinin ifadesi istenmiştir, gerekli soruşturma yapılmaktadır." yanıtını verdi.

Öztrak, "Asgari ücretin taban ve tavan fiyatları nasıl olmalı?" sorusu üzerine, "CHP olarak biz pazarlığın nereden başlaması gerektiğini, yani bu işin asgarisi ne olmalıdır bunu söyledik. Ama şu ana kadar hükümetin bu konuda bir sesini duymadık. Havuz müteahhitlerine dolarla, avroyla bütçeden verdikleri garantileri ödemek için her türlü gerekçeyi üreten hükümet, bugün emekçiler için ortalama ücret haline gelen asgari ücret konusunda ağzını açmıyor." dedi.

Hükümetin bu aşamada ne diyeceğini duymak istediklerini ifade eden Öztrak, "Bu hükümet işçiden, emekten yana mıdır, yoksa havuz müteahhitlerinden mi yanadır. Bunu da görmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Faik Öztrak, Kovid-19'un meslek hastalığı sayılması tartışmalarına ilişkin bir soruya karşılık, bu hastalıkla ön saflarda mücadele eden, savaşan, hastalığa en fazla yakalanan, ailesini göremeyen, büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanları ve doktorlar için Kovid-19 salgınının, buna bağlı olan hastalıkların meslek hastalığı sayılması yönünde gerekli adımların hiç beklemeden atılmasını istedi.

"MHP lideri Devlet Bahçeli 'HDP kapatılmalı' çağrısı yaptı. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Bizim dileğimiz hiçbir partinin kapatılmamasıdır. Parti kapatarak demokrasi sürdürülemez. Dolayısıyla bu konuyla ilgili prosedür bellidir. Bu prosedürün nasıl işleyeceği de bellidir. Sayın Bahçeli 'kapatın' dedi diye bir parti kapatılmaz." diye konuştu.

"EPDK Başkanı, yaptığı açıklamayla elektrik faturalarında yer bulan ağırlama giderlerinde geri adım attıklarını açıkladı. Ancak aynı açıklamada 2011'den bu yana bu tutarın alındığını da kabul etmiş oldu. Birçok vatandaş geçmişteki kesintiler için yargıya gidebileceğini açıklıyor. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Öztrak, "Ortada vatandaşın bir mağduriyeti var. Ama vatandaşa diyorsun ki, 'Sen bu mağduriyetin giderilmesi için tek tek mahkemeye gitmek zorundasın.' Öyle bir şey olmaz, burada yapılması gereken şey açıktır. Eğer ortada bir mağduriyet, bir haksızlık varsa bununla her bir vatandaşın tek tek mahkemeye gidip karar almasını beklemek yerine bununla ilgili bir düzenleme yaparsınız, tüm vatandaşın hakkını verirsiniz." cevabını verdi.

Öztrak, "İŞKUR'a işsizlik ödeneği için başvuranların sayısı 1 milyona dayandı. Bu dönemde kısa çalışma ve ücretsiz izin kapsamındaki işçiler için işverenin prim ödemeleri de aksayınca İşsizlik Fonu'nun geliri azaldı. Bu konu hakkındaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine de "Bu tür hallerin ortaya çıkması durumunda İşsizlik Fonu'nun ciddi sıkıntılar içine girebileceğini ve bu nedenle de İşsizlik Fonu'nun parasına dokunmayın diyoruz. Ama İşsizlik Fonu'nun parasını bu iktidar her yere verdi." ifadelerini kullandı.