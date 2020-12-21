CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu ülkede namusuyla çalışan, alın teri döken, taş üstüne taş koyan hiç kimse malından, mülkünden, canından şüphe etmeyecek. Herkes canından, malından emin, huzur içinde yaşayacak." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Öztrak, MYK toplantısında, ülkenin gündeminde öne çıkan konuları ele aldıklarını belirtti.

Faik Öztrak, rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletin çift diplomalı evlatlarının işsiz gezdiğini, doktoralı gençlerin iş bulamadığını ifade eden Öztrak, "Saray sosyetesinin, sahte diploma kullandığı mahkeme kararıyla sabit beslemeleri kamu bankalarına yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Peki, tecrübeli bankacıları bir telefonla işten attıran, genel müdür yardımcısı olmalarına imkan vermeyen BDDK yönetimi bu arada ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Kurumlardaki ve kurallardaki çöküş devlet krizini derinleştiriyor." diye konuştu.

Faik Öztrak, salgınla ilgili gerçek sayıların, "hasta sayısı, vaka sayısı" denilerek aylarca gizlendiğini, bir gece ülkede gerçek vaka sayısının 5-6 bin olmadığı, 30 bin olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

"Bu sayı 10 bin, 20 bin, 30 bine çıkarken hangi önlemler alındı?" sorusuna cevap alamadıklarını dile getiren Öztrak, "Gizlenen sayıların milleti rehavete sevk etmesine, yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmadı mı diye sorduk. Tık yok. İnsanlarımızdan bilgiyi gizleyerek hayatlarını yitirmelerinin tek sorumlusu saray istifa etmeli dedik. Ama sarayın kibirlisi kulaklarının üstüne yatmaya devam etti." görüşünü savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Genel Başkanımız, sarayın ufak ortağının çabalarıyla cezaevinden çıkarılan mafya bozuntusu tarafından açıkça tehdit edildi. Siyaset üzerine mafyanın gölgesi düştü. Sarayın ufak ortağı bunun karşısına çıkmadı aksine arkasında durdu, sahiplendi." şeklinde konuştu.

Bir hafta önceki basın toplantısında "Savcılık bu saldırganın ifadesini aldı mı?" sorusunu yönelttiğini hatırlatan Öztrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yazısını göstererek, "Bu belgeye göre 23 Kasım tarihinde, yani bundan 1 ay önce, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına bu yazıyı yazmış." diye konuştu.

Yazıyı okuyan Faik Öztrak, şöyle devam etti:

"Güler misin, ağlar mısın? Bu kadar yol da göstermişsiniz. Ankara'dan Bodrum Savcılığına resmi yazı yazıp niye zahmete girdiniz ki? Burada sorduğunuz sorular niyetinizi belli ediyor. Bu ülkenin ana muhalefet partisinin lideri tehdit ediliyor, savcılar nedense resen soruşturma bile açma cesaretini bulamıyor. Üstüne tehdit ve hakaret savuran şahsı bir zahmet geliverin de size bir çay ikram edelim, 2-3 soruyu, ki kopyasını da veriyorlar cevaplasın diye ifade vermeye davet ediyorlar.

Ama bu memlekette AK Parti Genel Başkanı'na, sosyal medyadan bir eleştiri yapıyorsanız ne oluyor? Savcılık hemen resen soruşturmayı başlatıyor. Sabaha karşı evinizden yaka paça alınıyorsunuz. Öyle savcılığa davet mavet, gelin çay içelim yok. Derdest ediliyorsunuz. Yine sade vatandaşsanız davanız yıllarca yargıda bekliyor. Adalete bir türlü ulaşamazsınız."

"CHP iktidarında herkes canından, malından emin yaşayacak"

Adalet teşkilatının adalete ulaşamaz hale geldiğini, 18 yılda aklın, ahlakın, adaletin, temel hak ve hürriyetlerin öldürüldüğünü savunan Öztrak, bu nedenle buhran, devlet krizi yaşandığını ileri sürdü.

Faik Öztrak, "Bu ucube rejim geldi geleli, ülkemizde ekonomik ve kişisel özgürlükler dip yapmış. Böyle bir ülkeye uluslararası yatırımcı gelir mi? Yatırım yapılır mı?" dedi.

Cumhur İttifakı'nın sağa sola çamur attığını öne süren Öztrak, "En sevdiği de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bulaşmak. Sarayın kibirlisi önüne konan metinleri okurken daha dikkatli olmalıdır. Bugün parti kapatmaktan bahseden, onların ufak ortağı Sayın Numan Kurtulmuş'a ayar vermeye kalkıyor. Ama sarayın kibirlisi sessiz. Bu ikrardan geliyor herhalde." şeklinde konuştu.

AK Parti'ye oy veren vatandaşlara seslenmek istediğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu ülkede namusuyla çalışan, alın teri döken, taş üstüne taş koyan hiç kimse malından, mülkünden, canından şüphe etmeyecek. Herkes canından, malından emin, huzur içinde yaşayacak." ifadesini kullandı.

Öztrak, CHP iktidarında hukukun siyasetin aracı olmayacağını, yargıçların talimatla değil milletin adına, yasalara ve vicdanlarına göre karar vereceğini söyledi.

Salgın yüzünden vatandaşa getirilen yasaklar olduğunu hatırlatan Faik Öztrak, "Millete yasak olan saraya serbest. Tam da Gaziantep'te 11 yurttaşımızın hayatına mal olan facia milletimizin yüreğini parçalarken, beylerin saraylarında vur patlasın, çal oynasın konuk ağırlama görüntüleri ortaya çıkıyor. Millet canıyla uğraşırken, bu ülkenin esnafı, çiftçisi, emekçisi, emeklisi, genci ızdırap çekerken bu debdebe, şaşa, eğlence ne anlama geliyor?" dedi.

Öztrak, pazardaki vatandaşın, esnafın yüksek fiyatlardan dolayı sıkıntı yaşadığını, insanların kış günü ucuza ekmek almak için Halk Ekmek sıralarında, kömür yardımı almak için mahallelerde kuyruklar oluşturduğunu belirtti.

Peynirin, zeytinin, yumurtanın, zeytinyağının fiyatının arttığını, sofraların bereketinin kaçtığını aktaran Faik Öztrak, hükümetin asgari ücreti 3 bin 100 liranın altında tutmak için binbir gerekçe ürettiğini öne sürdü.

Yoksulluğun derinleştiğini, çiftçinin, besicinin sıkıntı yaşadığını ifade eden Öztrak, ineği, tarlası, traktörü haczedilen, sesini duyurmak isteyen çiftçilerin Ankara'nın kapısından kovalandığını iddia etti.

"2021'in ilk 6 ayı çok zorlu geçecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, Türkiye'de 1993'ten bu yana ilk kez faiz hariç bütçe dengesinin açık verdiğine dikkati çekerek, "Geçen yıl 25 milyar lira, bu yıl 102 milyar lira faiz hariç bütçede açık var. Faiz lobilerine faiz ödemesi için bile artık faizle borçlanmak zorundayız. Boşuna demiyoruz, bunlar faiz baronlarının adamı diye." ifadesini kullandı.

Ne bütçede ne de Merkez Bankasında manevra alanının kalmadığını savunan Öztrak, dünyada faizler düşüp, bütçe destekleri artırılırken, Türkiye'de bunun tam tersinin yapıldığını, iktidarın salgının sıkıştırdığı milletin sırtına faizle, bütçeyle yüklendiğini söyledi.

"Tüm cephanemizi, 128 milyar dolar dövizimizi 'faiz enflasyonun nedenidir' safsatası uğruna kaybettik." diyen Faik Öztrak, Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'na göre, bankacılık sisteminde yaklaşık 360 milyar liralık "yakın izlemede" olan kredinin, 150 milyarlık tahsili gecikmiş alacağın olduğuna dikkati çekti.

Öztrak, alt alta toplandığında bunun 510 milyar lirayı bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"BDDK, gelecek yılın ortasına kadar, aktif kalitesindeki bozulmayı saklayacak bir takım kararları sürdürüyor. Peki, sonra ne olacak? Hep bir umut var 'ekonomi canlanacak'. Nasıl canlanacak? Faizler artarken ödeme gücü zayıflayan KOBİ'ler, esnaf, aileler ne yapacak? 2021'in ilk 6 ayı çok çok zorlu geçecek. Bu arada ABD ve AB'den gelebilecek olası yaptırımların etkilerini konuşmuyoruz bile. Sarayın bu konuda bir planı var mı diye bakıyoruz ama görmüyoruz. Lafla peynir gemisi yürütülmeye çalışılıyor. Ucube 'şahsım' devletinde 'dostum Trump, dostum Putin' diyerek, milli olması gereken dış politikayı şahsileştirdiler. Bu nedenle dünyada ve bölgede bir başına kaldık. Atalarımız ne güzel diyor, 'dostun bin ise azdır, düşmanın bir ise çoktur."

"İyi bir satranç oyuncusu gibi"

CHP'nin 1 yıl önce hazırlattığı "Türkiye-Rusya İlişkileri"ne ilişkin kitapçığı gösteren Faik Öztrak, bu kitapçıkta Rusya'dan alınan S-400 Hava Savunma Sistemi'nin ortaya çıkarabileceği kayıpların sıralandığını aktardı.

"Peki bu dönemde, bu 1 yıl boyunca yönetim ne yapmış? S-400 meselesiyle ilgili bir çözüm bulmuş mu?" diye soran Öztrak, şöyle konuştu:

"Ortada havuz medyasının fısıldadığı yerli ve milli çözümler var. 'S-400'ün kumanda odasını Amerikalılarla paylaşacaklarmış ya da Yunanistan'ın yaptığı gibi tatbikattan tatbikata bu S-400'leri depodan çıkaracaklarmış. Biz, bu silah sisteminin kumandasını Amerika ile paylaşacaksak veya tatbikattan tatbikata süs diye kullanacaksak 2,5 milyar doları hem de bu dar günümüzde niye verdik? F-35'leri almak için verdiğimiz 1,5 milyar doların üstüne niye çizik çektik? F-35'lerin tedarik zincirinden kazanacağımız 12 milyar doları neden tehlikeye attık? Diğer silah platformlarının ihracatından gelecek gelirleri saymıyorum bile. "Yerli ve milli" helikopterimiz ATAK'ın motorunun İngiliz ve Amerikalı olduğunu öğrendik. Şimdi Amerika motor ihracatını veto etti diye Pakistan'a 1,5 milyar dolarlık helikopter satışından da olabileceğimiz anlaşılıyor. Dış politika tavla oynamaya benzemiyor. Milli çıkarlarımızı, ülkemizin geleceğini atılan zara veya şansa emanet etmek mümkün değil. İyi bir satranç oyuncusu gibi 5-6 hamle sonrasını planlamak durumundasınız."

"Bu kötü gidişi değiştireceğiz"

Dış politikanın yükünü 83 milyonun ödediğini kaydeden Faik Öztrak, şahsi dış politikanın tekrar milli politika haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

"Bu iktidar miadını doldurmuştur. Verdiği sözleri tutamayan yalancı çobana dönmüştür" diyen Öztrak, Cumhurbaşkanı kararı ile 2023'te 2 trilyon dolar olacak milli gelir hedefinin 875 milyar dolara, kişi başına gelir hedefinin ise 25 bin dolardan 10 bin 33 dolara düşürüldüğünü aktardı.

Öztrak, 2023'te 500 milyar dolar olan ihracat hedefinin ise 214 milyar dolara düşürüldüğünü ifade ederek, yüzde 5 olan işsizlik hedefinin ise yüzde 10,9'a yükseltildiğini anlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "2023 hedeflerinin ıskalanması AK Parti'nin miadının dolduğunu, metal yorgunu olduğunu, millete taahhüdünü yerine getirme imkanının kalmadığını gösteriyor. Artık 2023 hedefleri diye bir şey yok, tek bir hedef var, 2023'ü iktidar koltuğunda görebilmek." dedi.

Milletten umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Öztrak, Türkiye'nin çok önemli bir potansiyelinin bulunduğunu, CHP'nin de bu potansiyeli harekete geçirecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu vurguladı.

Faik Öztrak, bu kötü gidişi CHP'nin ortaklarıyla değiştireceğini belirterek, "Bunu, yeni kurallar, yeni kurumlar ve bunları hayata geçirecek liyakatlı yeni kadrolarla yapacağız." diye konuştu.

"Bu iddiaların adresi belli"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Kitle imha silahlarının yayılmasının, finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'na gelecek. CHP'nin bazı eleştirileri var. Eğer bu teklif yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvurunuz olur mu?" sorusu üzerine Öztrak, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Adalet Komisyonundaki milletvekillerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, Anayasa Mahkemesi'ne götürülecek bir şey olursa bunun yapılacağını ifade etti.

Faik Öztrak, "Muharrem İnce 'CHP içindeki taciz iddiaları için utanıyorum' dedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" şeklindeki soruya, "Bu partide ilçe, il başkanlığı, milletvekilliği, grup başkanvekilliği yapmış bir arkadaşımızın bu partideki bu tür iddialarla ilgili süreçlerde nasıl tavizsiz davrandığını, her mağduriyetin nasıl titizlikle araştırıldığını en iyi şekilde bilmesi gerekir. Bu iddiaların adresi bellidir. Adresi, çamur ittifakıdır." yanıtını verdi.

Öztrak, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 'HDP ve CHP'nin olduğu ittifaka yanaşmayacaklarını' söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu, "Sayın Erbakan öyle gözüküyor ki yerini belli etmiş, benim yerim Cumhur İttifakı'dır diyor." diye yanıtladı.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e ziyareti zamanlama açısından tepki çekti. Bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Faik Öztrak, Kahramanmaraş katliamının acısını Kılıçdaroğlu'nun ve tüm CHP'lilerin kalbinde taşıdığını, ziyaretin "insani" olduğunu vurguladı.

"Anlaşılan ufukta seçim var"

Öztrak, "Osman Öcalan ile yapılan röportaj kamuoyuna yansıdı. Öcalan'ın bir Cumhurbaşkanı danışmanıyla yakın zamanda görüştüğü ortaya çıktı. Bu konudaki görüşleriniz nedir?" sorusuna karşılık, şunları kaydetti:

"Osman Öcalan yeniden ortaya çıktıysa anlaşılan ufukta seçim var. Bir Cumhurbaşkanı danışmanının PKK elebaşının kardeşi Osman Öcalan ile görüşmesi bizi şaşırtmıyor. Teröristlere çadır mahkemeleri kuran, Oslo'da onlarla masaya oturan, valilere 'teröristlere dokunma' talimatı veren, şehirlerimize bombalar yığılır, hendekler kazılırken görmezden gelen, mahalli idare seçimlerinde İmralı mektuplarından medet uman, terörist başının kardeşini devletin televizyonlarına çıkaran çamur ittifakıydı. Bunlar bizi şaşırtmıyor. Ama şunu sormamız lazım; kim bu Osman Öcalan ile görüşen Cumhurbaşkanı danışmanı? Bu soruların esas muhatabı kendine 'yerli ve milli' diyen bu koalisyonun ufak ortağıdır. Sarayın bekçisinin bu görüşmeden haberi var mıdır? Acaba Bahçeli bu danışmana görüşme için icazet vermiş midir? Eğer haberi yoksa, icazet de vermediyse şimdi ne yapmayı düşünmektedir? Bunları kamuoyuna açıklamalıdır."

Faik Öztrak, "Sayıştay raporlarında yer alan belediyelerdeki usulsüzlüklerin" sorulması üzerine, ne yaparlarsa yapsınlar CHP'li belediyelerin üstün kamu yararı bulunan hizmetlerine devam edeceğini söyledi.

"Süreç işlemektedir"

Öztark, "15 Temmuz sonrası FETÖ'den mahkum olan avukat Mücteba Kılıç'a AK Parti Siyaset Akademisi'nden sertifika verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Kaç zamandır sorup duruyoruz, FETÖ'nün siyasi ayağı niye ortada yok diye? Bugün görüyoruz ki FETÖ'nün siyasi ayağının başı, FETÖ'ye sarılıp ağlayan bir kişiye diploma vermiş hem de kendisinin imzası bulunan bir diploma." yanıtını verdi.

"Taciz iddiasıyla gündeme gelen CHP Konya İl Başkanı ile ilgili MYK'da bir karar alındı mı?" sorusunu ise Öztrak, "Mağdurların tüm iddiaları partimizde tavizsiz bir şekilde, büyük bir dikkatle soruşturulur ve sonunda da gereği yapılır. Bu süreç şu anda partimizde işlemektedir. Konu ile ilgili açıklama önümüzdeki günlerde yapılacaktır." diye yanıtladı.