Öztrak, gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırılara ilişkin, "Bu yaşadıklarımız, sıradan olaylar değildir. Demokrasiye darbedir, terördür." dedi.

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