CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırılara ilişkin, "Bu yaşadıklarımız, sıradan olaylar değildir. Demokrasiye darbedir, terördür." dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Öztrak, MYK toplantısında, ülkenin ekonomik durumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve salgının yarattığı "toplumsal tahribat" konularının gündeme geldiğini belirtti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Öztrak, gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika