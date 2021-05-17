CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Yeni anayasa çalışmalarımız tamamlandı, bugün tartıştık. İlk Parti Meclisi'nde de ele alınacak." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Erzincan'ın Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül'e Allah'tan rahmet, CHP ailesine başsağlığı diledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Öztrak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan kılmak için canlarını ortaya koyan tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle andı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetinin, Ramazan Bayramı boyunca dinmediğini, Gazze'de yaşananların dünyada haktan, hukuktan yana olan herkesin kalbini parçaladığını dile getiren Öztrak, bölgede kadın ve çocuklar başta olmak üzere yaşanan sivil can kayıplarının, dehşet verici boyutlara ulaştığını söyledi.

Çok büyük bir insanlık dramı yaşandığını aktaran Öztrak, "Filistin, Orta Doğu'nun kanayan yarasıdır. Bu yaranın kapanmasının formülü bellidir. 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm. Bu sağlanmadan ne İsrail ve Filistin ne de bölge huzura kavuşabilir. Biz bir kez daha, İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını kınıyor, Filistinli kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Bölgenin bir an evvel barışa kavuşmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin dış politikadan iç politikaya rant devşirmeye çabaladığını öne süren Öztrak, "'Ümmet bizden liderlik bekler' diyen Dışişleri Bakanı'nın sözleri, hala ihvan hayalleri kurduklarını, gerçeklerden ne kadar kopuk olduklarını ortaya koyuyor. Oysa bu boş hayaller, Türkiye'yi bölgede bir başına bıraktı. 'Ümmete liderlik edeceğiz' diyerek, milleti perişan ettiler. Mısır'dan, Suudi Arabistan'a kadar, aynı ümmete mensup tüm ülkelerle ve sınır komşularımızla kavgalı olduk." diye konuştu.

Hükümete boş hayalleri bırakması ve gerçekçi olması tavsiyesinde bulunan Öztrak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Başkanlığını yapan Volkan Bozkır'dan gerektiği gibi yararlanılması gerektiğini kaydetti.

"Kademeli normalleşme genelgesiyle 'yarım yamalak' iş yapıldı"

Öztrak, emeklilerin, esnafın, çiftçinin, işçinin ve gündelikle çalışan emekçinin, bu yıl ağız tadıyla bayram kutlayamadığını belirtti.

"Ülkede bayramın, hükümetin yandaş müteahhitlerine geldiğini" söyleyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün nisan ayı bütçe rakamları açıklandı. Yılın ilk 4 ayında, 'Milletin cebinden bir kuruş çıkmadan yapıyoruz' dedikleri döviz garantili projeler için 10 milyar 297 milyon lira bu müteahhitlere ödenmiş. 'Hiç olmazsa bu son kapanmada, mücbir sebep nedeniyle bu garantileri ödemeyin, erteleyin, kapanmadan zarar gören vatandaşa, doğru düzgün destek verin' dedik. Ama sözümüzü dinletemedik.

İstanbul Havalimanı'nda işletmeci konsorsiyumun devlete vereceği kira, mücbir sebep denerek, 2024'e ertelendi, üstüne 2 yıl ilave işletme süresi verildi. Demek ki olağanüstü durumlarda bu gibi değişiklikler mümkün. Neden bu mücbir sebep sadece yandaş dara düşünce uygulanıyor? Yoksa dolarla, avroyla garanti verdiğiniz projelerin sözleşmelerine, devlet lehine mücbir sebep maddesi koymadınız mı? Bedelini milletin ödediği bu sözleşmeleri niye gizliyorsunuz?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletten "helallik" istediğini ifade eden Öztrak, milletin helalleşmek için değil, hesaplaşmak için sandığı beklediğini ileri sürdü.

Öztrak, Türkiye'nin 17 gün boyunca tekrar desteksiz kapatıldığını, kademeli normalleşme genelgesiyle "yarım yamalak" iş yapıldığını ve esnafın perişan edildiğini savundu.

"Gelin bu önergeye imzalarınızı atın"

Hükümetin millete hak ettiği desteği vermediğini, devleti borca batırdığını iddia eden Öztrak, "128 milyar dolar döviz rezervimizi yok yere heba ederek, ekonomiyi bu hale getiren Erdoğan şahsım hükümetine, bu millet hakkını nasıl helal edecek?" sorusunu yöneltti.

Ünlü İspanyol dizisi La Casa de Papel'in Türkiye versiyonunun çekileceğini belirten Öztrak, "O dizi Türkiye'de çoktan çekildi. Dizinin ismi de 'La Casa'da Zaten No Papel' kondu. Merkez Bankasının kasasına fare düşse kafası yarılır. 30 Nisan itibarıyla net rezervler eksi 45 milyar dolar. Merkez Bankası kasasını kurutanlar, 128 milyar doları yok yere eritenler, şimdi üç beş dolar için yüzlerce takla atıyorlar." diye konuştu.

Öztrak, "hükümetin turistten gelecek üç beş dolara bel bağladığını, Kültür ve Turizm Bakanının çektirdiği filmle kendi vatandaşlarının yüzüne 'Keyfinize bakın, ben aşılandım' diye maske taktırıp milleti damgaladığını" ileri sürdü.

Faik Öztrak, "Milleti doğru dürüst aşılamayacaksınız ama milleti aşağılamaya cüret edeceksiniz. Emperyalizme diz çöktürerek kurulan bir ülkeye, bu onurlu mirasın sahibi asil bir millete, atanmış bir bakan, müstemleke vatandaşı muamelesi nasıl yapar? Millet sert tepki gösterince de daha önce yaptıkları çizgi filim gibi bu filmi de apar, topar kaldırdılar." dedi.

"Kendi firmasından bakanlığına dezenfektan satan, bunu da açık açık kabul eden bir bakanı daha önce bu ülkenin görmediğini" dile getiren Öztrak, eski bakan hakkında hala yasal süreç başlatılmadığını anımsattı.

Öztrak, "Biz bu bakan hakkında bu hafta bir araştırma önergesi vereceğiz. Ardından da Meclis soruşturması açılması için TBMM'de bir önergeyi imzaya açacağız. Bu önergeyi verebilmemiz için yeni Anayasa'ya göre 301 imzaya ulaşmamız gerekiyor. Buradan tekrar çağrıda bulunuyoruz. AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerine sesleniyoruz. Gelin bu önergeye imzalarınızı atın. Bu önerge, milletvekillerimiz için ahlaki bir turnusol kağıdıdır." görüşünü paylaştı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu, aşılama hızının giderek düştüğünü kaydeden Öztrak, "Günlük 1,5 milyon doz aşı yapabiliriz diye çıkılan yolda, tam kapanmada günde ancak 197 bin doz aşı yapılabildi. Geçen bunca zamana rağmen, nüfusun ancak sekizde biri çift doz aşı yaptırabildi. Şu tam kapanma dönemi, hem salgının sönmesi hem de hızlı aşılama için uygun fırsattı. Ama olmadı. 13 Mayıs'ta günlük doz sayısı 53 bine kadar düştü." ifadesini kullandı.

"Temel hak ve hürriyetler genelgeyle sınırlandırılıyor"

Öztrak, hükümetin artık ülkeyi yönetemediğini, Anayasa'ya göre ancak gerektiğinde kanunla sınırlandırılabilecek temel hak ve hürriyetlerin, genelgeyle, İl Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla sınırlandırıldığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Organize suç örgütü elebaşları, Cumhur İttifakı'nın üçüncü sacayağı olmuş. Cumhur İttifakı, cürüm ittifakına dönüşmüş. Mafya-siyaset-emniyet hattında patlayan kanalizasyondan ortaya lağım saçılıyor. Sayın Erdoğan, hani bu ülkede çeteler dönemi bitmişti? Mafya dönemi bitmişti? Yönetiminizde mafya elebaşları internet fenomeni oluyor. Saray ve şürekası, bu skandallar karşısında ezberlerini hiç bozmuyorlar. Ellerine yüzlerine bulaşan pisliği, utanmadan, sıkılmadan muhalefete sıçratmaya uğraşıyor. Arsızlığın bu kadarına da pes dedirtiyorlar.

Hiç kusura bakmayın, 'Akademisyenlerin kanlarında duş alacağız' diyen, AK Parti için mitingler yapan, oy isteyen, Erdoğan'la fotoğraf karelerine giren, Erdoğan'a 'Tayyip Abi' diye hitap eden, şerefli Türk polisini, kendisine koruma tahsis ettiğiniz suç örgütü elebaşıyla sorunlarınızı kendiniz halledin. Biz, suç örgütlerinin de onlarla iş tutanların da karşısındayız. Size bir tavsiyemiz var. Cumhuriyet savcılarını bir an önce göreve davet edin. Bizi dinlemiyorsanız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Eski Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek'in sesine kulak verin. Ama bakıyoruz, AK Parti'li milletvekilleri ekranlarda 'Bu kişinin sözüyle nasıl harekete geçelim. Cumhurbaşkanımız gereğini yapar' diye savcılığın işini saraya havale etmeye kalkıyorlar."

"Anayasa değişikliği ile ilgili görüşlerimizi açıklayacağız"

Faik Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Anayasa çalışmaları ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik çalışmalarınız ne durumda?" sorusuna Öztrak, "Yeni anayasa çalışmalarımız tamamlandı, bugün tartıştık. İlk Parti Meclisi'nde de ele alınacak. Tüm muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çerçevesinde anayasa çalışmalarını yürütmesi son derece değerlidir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Tabii ki biz de anayasa değişikliği ile ilgili, sistem değişikliği ile ilgili görüşlerimizi açıklayacağız." yanıtını verdi.

"Eski ve mevcut CHP'li milletvekilleri olası bir CHP ya da Millet İttifakı iktidarında HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi. HDP'ye bakanlık verilmesi hususunda CHP'nin bakış açısı nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Millet İttifakı'nın ortakları bellidir. Tüm kamuoyunun bildiği gibi HDP, Millet İttifakı'nın ortağı değildir. Bunun bilinmesine rağmen bu konuların gündeme getirilmesinin hiçbir anlamı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Parti Sözcüsü Öztrak, "Mecliste yapılacak HSK seçimleri için AK Parti, Millet İttifakı'na 2 üye teklif ettiğini açıkladı. Perşembe günü karma komisyonda başlayacak seçimler için CHP'nin tutumu ne olacak?" sorusunu ise "Bizim için önemli olan yargıyı bağımsız ve tarafsız hale getirecek şekilde kurumların oluşmasıdır. O makama liyakatli ve ehliyetli isimlerin getirilmesidir. Grup Başkanvekillerimizin arasındaki görüşmeler bildiğim kadarıyla halihazırda devam etmektedir." diye yanıtladı.