CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizde teröre bulaşmış bir terörist için Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığının taziye mesajı yayınlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir, kınıyoruz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

MYK devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulunan Öztrak, bugün gündemlerinde hayat pahalılığı, artan yoksulluk ve Türkiye'nin çok önemli diğer sorunları olduğunu belirtti.

Hükümetin "metal yorgunu" olduğunu ileri süren Öztrak, aspirin tedavisiyle, pansumanla sorunları çözmeye çalıştığını savundu.

İktidarın CHP'nin önerilerini, projelerini, kopyalayıp yapıştırarak, sandığa kadar dayanmaya çalıştığını savunan Öztrak, "Ama bilinen kuraldır, taklit aslına öykünürken, aslını büyütür." ifadelerini kullandı.

Artık milletin dertlerine kimin derman olacağını çok iyi bildiğini söyleyen Öztrak, şöyle konuştu:

"İşte dün Balıkesir'de, Kuvayı Milliye Meydanı'nı dolduran halkımızın coşkulu, gür sesi, başta Genel Başkan'ımız olmak üzere, CHP'nin ve ortaklarının çözümün adresi görüldüğünü ortaya koydu. Biz, milletimizin bu büyük teveccühüne layık olmak için, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

20 yıldır iş başında olan bir hükümet, bugün vatandaşlarımıza hala, 'Sabredin' diyebiliyorsa, o Hükümet sadece metal yorgunu değildir. Aynı zamanda, beyin ölümü de gerçekleşmiştir. 20 yıl hem devletlerin hem de insanların hayatında oldukça uzun bir zaman. Ama 20 yılın sonunda sözlerini tutmayan, millete zulmeden bir hükümet hala sıkılmadan milletten sabır istiyorsa bu, siyasi aczin ve iflasın ilanıdır."

"Hayat pahalılığı 4 yılda, 5'e katlandı"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 4 yıl önce hayata geçtiğinde enflasyonun yüzde 15, şimdi ise yüzde 79 olduğunu belirten Öztrak, "Dört yıl önce gıda enflasyonu yüzde 19'du. Bugün gıda enflasyonu oldu yüzde 94. Hayat pahalılığı 4 yılda, 5'e katlandı. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla." dedi.

Son dört yılda sebzenin yüzde 141, meyvenin yüzde 178, yumurtanın yüzde 181, etin yüzde 222, sütün yüzde 349 zam gördüğünü kaydeden Faik Öztrak, şöyle devam etti:

"Erdoğan'ın besleyip büyüttüğü, milletin alın terine, emeğine, cebine musallat olan bu enflasyon canavarına milletimiz daha ne kadar sabredecek? Dört yıl önce bir arabanın 55 litrelik benzin deposu, 346 liraya doluyordu. Bugün aynı depo 1256 liraya doluyor. Artık kontağı çevirirken, vatandaşlarımızın elleri titriyor. Dört yıl önce mazotun litresi 5 lira 75 kuruştu. Şimdi 25 lira 54 kuruş. 120 litrelik traktör deposu 690 liraya doluyordu. Bugün 3 bin 65 liraya doluyor. Dört yıl önce ÜRE gübrenin kilosu 2 lira 20 kuruştu. Bugün 13 lira 20 kuruş. DAP gübrenin kilosu 3 lira 20 kuruş idi. Bugün 16 lira 10 kuruş. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz, arşa çıkan bu girdi maliyetlerine daha ne kadar sabredecek? Artık gün, sabretme günü değildir. Bu kifayetsizlerin hiç vakit kaybetmeden, milletin önüne sandığı getirmesi için mücadele günüdür."

"Bize katılın"

Sorunların sebebi olanların, sorunların çözümü olamayacağını savunan Öztrak, "Çözüm üretemiyorlar. Milletin derdine derman olacak takatleri kalmayınca da CHP'nin ve Genel Başkan'ının projelerine sarılıyorlar. Sayın Genel Başkan'ımız, daha iktidara gelmeden, vaatlerini hayata geçiren bir Genel Başkan olarak dünya siyaset tarihine geçti bile." diye konuştu.

Vatandaşları CHP'ye katılmaya davet eden Öztrak, şunları kaydetti:

"Genel Başkan'ımızın hafta sonunda Balıkesir'den yaptığı çağrıyı gür bir sesle bir kere daha tekrarlıyoruz, bize katılın. Hepimizin farklı düşünceleri olabilir. Ama çok önemli bir ortak noktada birleşiyoruz. Hepimiz bu ülkeyi son vatanımız olarak görüyor, canımızdan mukaddes biliyoruz. Bundan yüz yıl önce olduğu gibi ayrılıklarımızı bir kenara bırakalım. 6 partinin genel başkanın, 'Söz konusu vatansa, bu ülkenin ve bu aziz milletin geleceğiyse gerisi teferruattır' diyerek bir masada toplandığı gibi tüm Türkiye, 'Millet Masası'nın etrafında kenetlenelim. Omuz omuza verelim. Hep beraber ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıralım."

"Müttefiklerimiz daha özenli olmalı"

Faik Öztrak, açıklamalarının ardından, "ABD'nin PKK'nın Suriye kolu SGD'nin öldüren terörist için taziye mesajı yayınlaması büyük tepki çekti. Sizin bu taziye mesajıyla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Ülkemizde teröre bulaşmış bir terörist için Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığının taziye mesajı yayınlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir, kınıyoruz. Müttefiklerimizden bu konularda daha özenli olmalarını bekliyoruz. Tabii bu soruyu soran yayın organın da 'o metne bu terör örgütünü yazdırdım.', 'Şu metne bu terör örgütünü yazdırdım.' diye içerde caka satan Erdoğan'a bu mesaj hakkında ne düşündüğünü sormasını da bekliyoruz."