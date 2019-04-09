Son Dakika Haberleri: CHP Sözcüsü Öztrak: Nerede kaydırılan 10 binler?

CHP Sözcüsü Öztrak: Nerede kaydırılan 10 binler?

31 dakika önce

Öztrak, "24 Haziran seçiminde, Büyükçekmece'de seçmen sayısı 172 bin 351. 31 Mart seçimlerinde kayıtlı seçmen sayısı 174 bin 773. Seçmen sayısı 2 bin 422 kişi artmış.

CHP Sözcüsü Öztrak: Nerede kaydırılan 10 binler?, System.String[]
Öztrak, "24 Haziran seçiminde, Büyükçekmece'de seçmen sayısı 172 bin 351. 31 Mart seçimlerinde kayıtlı seçmen sayısı 174 bin 773. Seçmen sayısı 2 bin 422 kişi artmış. Bu artan sayının da 760'ı yeni seçmen olan genç seçmenler. Nerede kaydırılan 10 binler?" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:19 

Büyükçekmece, Ekonomi
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