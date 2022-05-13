Öztrak: "İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar susmayacaklarını belirterek, "Tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında duracağız." dedi.

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Konuşmasına 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasının sekizinci yılında maden şehitlerini rahmetle yad ederek başlayan Öztrak, "Bu dava biz hukuk devletini yeniden tesis ettikten sonra yeniden görülecektir." diye konuştu.

Yargıtay'ın Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararını onamasına değinen Öztrak, verilen kararın, hukuk ve adalet diliyle yazılmadığını iddia ederek, "Dün mağdurum diyen, bugün mağrur oldu. Vesayeti altındaki yargıçlara, kendinden olmayana gözdağı vermeye kalkıyor. Muhalefeti engellemeye uğraşıyor. Seçimleri kaybedeceğini anlayan bu kirli vesayetçi anlayış yargı sopasıyla rakiplerini saf dışı etmeye uğraşıyor. Milletin gerçek gündemini karartıyor." ifadelerini kullandı.

Adaletin, "hakkı hak edene vermek" anlamına geldiğini söyleyen Öztrak, "İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında duracağız. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlığa ve kötülüğe karşı herkes eliyle diliyle hiç olmadı kalbiyle karşı çıkmalıdır. Zulme rıza da büyük bir zulümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Karara karşı dayanışma gösteren altılı masada birlikte oldukları siyasi parti genel başkanları ve diğer tüm siyasi partilerin genel başkanlarına, demokratik kitle örgütlerine ve barolara teşekkür eden Öztrak, "Demokratik siyasete kasteden, vesayetçi tehdide karşı gösterdiğimiz bu dayanışma tarihe altın harflerle geçecektir." dedi.

"İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır"

Tarihin demokratik siyaset ve adaleti savunanların hakkını teslim edeceğine inandığını dile getiren Öztrak, şöyle devam etti:

"Çünkü o tarihi altın harflerle beraberce yazacağız. Bir otokratı sandıkta beraberce yenip tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz. Artık gün sessiz kalma günü değildir. İşte bu nedenle Genel Başkan'ımız 'Bizim kavgamız zulme karşıdır. Bizim kavgamız istibdada karşıdır. Bizim kavgamız milletimizin aşına, işine göz koyanlarladır. Bizim kavgamız tüyü bitmedik yetimin hakkına göz dikenlerledir. Bizim kavgamız hak, hukuk, adalet ve demokrasi kavgasıdır.' demiştir."

Öztrak, "İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır. Parti çalışmalarına devam etmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz Kuvayımilliye'yiz. Biz Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk'uz. Biz 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Biz hak, hukuk ve adalet için verilecek hiçbir kavgadan korkmayız." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un "Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum." dizelerini de okuyan Öztrak, "Anadolu'nun o şaşmaz irfanının söylediği gibi 'Zalimin zulmü arttıysa zevali de yakındır.' Zevali yaklaşana şunu hatırlatmak da görevimizdir. Adaletin ayarlarıyla oynadığınız kantar, gün gelir sizi de tartar. Sandık milletimizin önüne gelecek, bu karanlık günler elbet bitecek. Gecenin en karanlık anı şafağa en yakın anıdır. Milletimizin ufkunun aydınlanması, yeni bir şafağın doğmasına az kaldı." ifadelerini kullandı.

Bursa'da yapılması planlanan mitinge değinen Öztrak, "Bursa'da 21 Mayıs'ta yapacağımız Milletin Sesi mitingimizi, 21 Mayıs'ta İstanbul'da Maltepe'de yapacağız ve bu mitingde, bu milletin sesi haksızlığa, hukuksuzluğa, adalete karşı olan gür sesi, tüm gücüyle duyulacak. Ne yaparlarsa yapsınlar. Milletimizin tertemiz oylarıyla bize vermiş olduğu İstanbul'u alamayacaklar, alamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Önümüzdeki seçimde Türkiye'yi almamızın önüne geçemeyecekler." dedi.