CHP Sözcüsü Öztrak: "Önceki Hükümetlerin 79 Yılda Harcadığının 4 Katını, 20 Yılda Harcayacaksın. ve Ülkeyi İlk 20'den Düşme Sınırına Getireceksin"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ekonomisinin dünyadaki sıralamasını gösteren listeyi paylaştı ve "Atadan, dededen kalan mirası 63 milyar dolara satacaksın. İçerden dışardan 130 milyar dolar borç alacaksın. Milletten 2 trilyon 494 milyar dolar vergi toplayacaksın. Önceki hükümetlerin 79 yılda harcadığının 4 katını, 20 yılda harcayacaksın. ve ülkeyi ilk 20'den düşme sınırına getireceksin" açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ekonomisinin 1980-2022 yılları arasındaki döneme ait bazı istatistikleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Öztrak, Türkiye'nin son 42 yıllık Türkiye'nin Küresel Gelirden Aldığı Pay'a ilişkin tabloyu; "1980'den 2022'ye acıklı bir 'az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, bir arpa boyu yol gidemedik' hikayesi. 1980'de küresel gelirin binde 9'una sahiptik. 20 yıllık AK Parti hükümetlerinden sonra binde 8'ine. Çok büyük kaynaklar kullanıp, çok büyük fırsatları heba ettiler" notuyla paylaştı.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki açıklamalarını hatırlatarak, 2023 hedeflerinin ilişkin; "Erdoğan 2011'de çıktı; 'Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağım' diyerek millete söz verdi. 2 trilyon dolarlık milli gelir, 25 bin dolarlık kişi başına gelir taahhüt etti. Bunları da 2023 hedefleri diyerek devletin Kalkınma Planlarına yazdırdı. Ama sözünü yine tutmadı" değerlendirmesini yaptı.

Öztrak, Türkiye ekonomisini dünyadaki sıralamasına ilişkin IMF'nin hazırladığı tabloyu da; "Türkiye 1990'da 19. sıradan dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girdi. 1999'da da G-20 ligine davet edildi. Ama Erdoğan artık giderken ekonomiyi 1990'ın bile gerisine götürdü. IMF'nin Ekim 2022 tahminlerine göre, Türkiye ilk 20'den düşme sınırına geldi" notuyla paylaştı.

Öztrak, şu açıklamayı yaptı:

"Atadan, deden kalan mirası 63 milyar dolara satacaksın. İçerden dışardan 130 milyar dolar borç alacaksın. Milletten 2 trilyon 494 milyar dolar vergi toplayacaksın. Önceki hükümetlerin 79 yılda harcadığının 4 katını, 20 yılda harcayacaksın. ve ülkeyi ilk 20'den düşme sınırına getireceksin.

Atalarımız ne güzel demiş: 'Yarım doktor candan eder, Yarım hoca dinden eder.' Erdoğan'da tüm ülkeye şunu gösterdi ki, Kibre düşmüş, 'Yarım ekonomist' de ülkeyi berbat eder.

Ama artık bu vasatlıktan kurtulmaya çok az kaldı. CHP, 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' ve 'Yeşil dönüşümü" referans alan dört ayaklı stratejisiyle Türkiye'yi içine düşürüldüğü 'hibrid demokrasi,' 'vasat teknoloji,' 'vasat gelir' tuzaklarından çekip çıkaracak.

Türkiye yeniden yapılanan arz zincirlerini, küresel ekonomideki yeni fırsatları en iyi şekilde kullanarak, hak ettiği sıçramayı yapacak. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. Biz kazanacağız, 85 milyon kazanacak. Katılın bize!"