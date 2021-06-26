CHP Sözcüsü Öztrak, park ve kreş temel atma törenlerine katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Adana Büyükşehir Belediyesinin park ve kreş temel atma törenlerine katıldı.

Öztrak, merkez Sarıçam ilçesindeki kreş ve parkın temel atma töreninde, çocukların okul öncesi eğitim almasının gelecek nesillerin yetişmesinde önemli olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun okul öncesi eğitime önem verdiğini belirten Öztrak, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, belediyelerimiz tarafından kreş yapılması hususunda son derece ısrarlı olduğunu ve bu konuyu yakından takip ettiğini biliyorum." dedi.

Törende CHP belediyelerle ilgili değerlendirme yapan Öztrak, şöyle konuştu:

"Bugün bu ülkede 11 büyükşehir belediyesinin yönetimi CHP ve Millet İttifakı'nda, nüfusun yüzde 45'i, ekonominin yüzde 70'i bu belediyelerimizin alanında yaratılıyor. Vergilerimizin yüzde 70'i bu belediyelerimizin alanındaki mükellefler tarafından ödeniyor. Dolayısıyla artık bu ülkenin çok büyük bir kısmını Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Belediyelerimiz özellikle bu salgın sürecinde çok büyük bir sınavdan geçti. Hiç kimseyi dışlamadılar, kendilerine oy versin vermesin herkesi kucaklamaya çalıştılar. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Çarkıpare Mahallesi'ndeki çocuk parkının ve Osmangazi Mahallesi'ndeki kreşin temeli atıldı.

Temel atma töreninin ardından Öztrak ve Karalar, beraberindekilerle Portakal Çiçeği Parkı'nda düzenlenen konsere katıldı.