CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin il başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan da bizimdir, Anadolu'nun sonsuza kadar vatanımız olarak kalacağını tarihe müjdeleyen büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir." dedi.

Öztrak, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, 26 Ağustos 1071 tarihinde Anadolu'nun kapılarını Türklere açıldığını, 30 Ağustos 1922'de de bu toprakların emperyalistlere hiçbir zaman bırakılmayacağını yedi düvele gösterildiğini söyledi.

Bu toprakları yurt yapan ve yurt olarak kalmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerin aziz hatıraları önünde saygıyla, minnetle eğildiklerini ifade eden Öztrak, "26 Ağustos Anadolu'nun bizlere yurt olmasının ilk adımının atıldığı Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü. 26 Ağustos aynı zamanda, bu toprakları emperyalistlerden kurtaran Kurtuluş Savaşımızın, Büyük Taarruzunun da başladığı gündür. Anadolu ve Trakya, bu zaferle ulusumuzun son ve ebedi vatanı olmuştur." diye konuştu.

Öztrak, Türk milletinin ortak tarihini kimsesin bölemeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizler, milli bayramlarımızı, 'senin bayramın, benim bayramım' diye bölenlerden olmayacağız. İlk zafer de bizimdir son zafer de bizimdir. Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan da bizimdir, Anadolu'nun sonsuza kadar vatanımız olarak kalacağını tarihe müjdeleyen büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Anadolu, emperyalizme karşı, dünyanın gördüğü en onurlu savaşlardan birini veren atalarımızın, canları pahasına bize vatan olmuş, onların şanlı mirası olarak bize kalmıştır. Bizlerin görevi de bu mirası bizden sonra gelecek nesillere aktarmaktır. Kolay kolay hiçbir millete nasip olmayacak böyle bir şerefli mirası, hakkını vererek korumak gerekir."

Hükümetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve dış politikasını eleştiren Öztrak, alınan borçların doğru yerlerde kullanılması yönünde uyarılarda bulunmalarına rağmen, bu uyarılara kulak asılmadığını savundu.