CHP Sözcüsü Öztrak: "Seçimleri Kaybedeceğini Anlayan Kirli, Vesayetçi Anlayış, Yargı Sopasıyla Rakiplerini Saf Dışı Etmeye Uğraşıyor… Susmayacağız" - Son Dakika

CHP MYK, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından olağanüstü olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Seçimleri kaybedeceğini anlayan kirli, vesayetçi anlayış, yargı sopasıyla rakiplerini saf dışı etmeye uğraşıyor" dedi. Öztrak, "İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız… İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu; görevinin başındadır, parti çalışmalarına devam etmektedir" diye konuştu. Öztrak, ayrıca; " Bursa'da, 21 Mayıs'ta yapacağımız 'Milletin Sesi Mitingi'mizi 21 Mayıs'ta İstanbul'da, Maltepe'de yapacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından CHP MYK'yı olağanüstü olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda topladı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Sözlerine, "301 madencimizin şehit olduğu, büyük bir adaletsizliği yaşandığı Soma katliamının 8. yılı. Maden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu dava, bir hukuk devletini yeniden kurduktan sonra, tesis ettikten sonra yeniden görülecektir" diyerek başlayan Öztrak, şunları söyledi:

"DESPOT KORKAKTIR AMA BİR O KADAR DA ARSIZDIR: Ülkemizde hak, hukuk ve adaletin katledildiği karanlık bir dönemden bir geçiyoruz. Sarayın vesayeti altındaki nalıncı keseri olmuş yargı, hep saraya göre yontuyor. Hukuk bitti, despotluk azdı, huzur ve bereketimiz kaçtı, ağzımızın tadı kalmadı. Despot, neşemizi kaçırdı, umutlarımızı yok etti, memleketimizi açık hava hapishanesine çevirdi, ülkemizi çölleştirdi, milletimizin işini aşını küçülttü. Despot, milletle kavga etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Birliğimizi ve dirliğimizi sürekli tehdit ediyor. Despotun olduğu yerde, at izi it izine karışır. Despot korkaktır. Ama bir o kadar da arsızdır. Arsız, elindeki güçle haklıyı suçlu çıkaracağını zanneder. Despot, sözde hukukçuları olmadan hukuk devletini katledemez. Sözde hakimleri olmadan göstermelik davalarını yürütemez, bugün ülkemizde yaşanan tam da budur.

SEÇİMLERİ KAYBEDECEĞİNİ ANLAYAN BU KİRLİ VESAYETÇİ ANLAYIŞ, YARGI SOPASIYLA RAKİPLERİNİ SAF DIŞI ETMEYE UĞRAŞIYOR: İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar, hukuk ve adalet diliyle yazılmamıştır. Sarayın kirli, vesayetçi dili ile yazılmıştır. Dün 'mağdurum' diyen bugün mağrur oldu. Vesayeti altındaki yargıçlara; kendinden olmayana gözdağı vermeye kalkıyor. Muhalefeti engellemeye uğraşıyor. Seçimleri kaybedeceğini anlayan bu kirli vesayetçi anlayış, yargı sopasıyla rakiplerini saf dışı etmeye uğraşıyor. Milletin gerçek gündemini karartıyor. İstanbul İl Başkanımız hakkında verilen hüküm, sarayın istek ve arzusuna göre verilmiştir. Bu karar, millet adına verilmemiştir. Bu nedenle vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüzdür. Adalet, hakkı hak edene vermektir.

ADALET TESİS EDİLENE KADAR BİZ SUSMAYACAĞIZ: İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında duracağız. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlığa ve kötülüğe karşı herkes eliyle diliyle hiç olmadı kalbiyle karşı çıkmalıdır. Zulme rıza da büyük bir zulümdür. Bu haksızlığa ve zulme karşı susmayan, altılı masada birlikte olduğumuz siyasi parti genel başkanlarına, bizle dayanışma gösteren Cumhur İttifakı dışında diğer tüm siyasi partilerin sayın genel başkanlarına, demokratik kitle örgütlerine, barolarımıza CHP olarak en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

GÜN SESSİZ KALMA GÜNÜ DEĞİLDİR: Demokratik siyasete kasteden vesayetçi tehdide karşı gösterdiğimiz bu dayanışma tarihe altın harflerle geçecektir. Tarih bu ülkenin aydınlık yüzlerinin, demokratik siyaseti ve adaleti savunan bizlerin, hakkını kesinlikle teslim edilecektir. Çünkü o tarihi, altın harflerle beraberce yazacağız. Bir otokratı sandıkta beraberce yenip tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz. Artık gün sessiz kalma günü değildir. İşte bu nedenle Genel Başkanımız 'bizim kavgamız zulme karşıdır, bizim kavgamız istibdada karşıdır, bizim kavgamız milletimizin aşına işine göz koyanlarladır, bizim kavgamız tüyü bitmedik yetimin hakkına göz dikenlerledir, bizim kavgamız hak, hukuk, adalet ve demokrasi kavgasıdır' demiştir.

İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ SAYIN CANAN KAFTANCIOĞLU GÖREVİNİN BAŞINDADIR: Bugün, kimin despotla kimin milletle kavga ettiği gün gibi ortaya çıkmıştır. Saraydakiler koltuklarından kalkmamak için milletle ve demokratik siyasetle kavgayı seçmişlerdir. Meşhur, Hint atasözünde geçtiği gibi; 'Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa, kesinlikle altını pisletmiştir.' Biz, saraydakilerin o koltuklardan kalkmamak için her yolu deneyeceğini biliyoruz. Ama ne olursa olsun. Biz milletimizin hakkını hukukunu savunmayı asla bırakmayacağız. Çünkü; hakkı ve hukuku terk etmek, özgürlüğü terk etmektir. İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu; görevinin başındadır, parti çalışmalarına devam etmektedir.

HİÇBİR KAVGADAN KORKMAYIZ: Biz CHP'yiz. Biz Kuvayı Milliye'yiz. Biz Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk'uz. Biz, 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Biz; hak, hukuk ve adalet için verilecek hiçbir kavgadan korkmayız. Siyasetteki nezaketimizi yanlış anlayanlara istiklal şairimiz Mehmet Akif'in dizeleri ile hatırlatmak isteriz: 'Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum.' Anadolu'nun o şaşmaz irfanının söylediği gibi; 'Zalimin zulmü arttıysa, zevali de yakındır.' Zevali yaklaşana şunu hatırlatmak da görevimizdir. Adaletin ayarları ile oynadığınız kantar, gün gelir sizi de tartar. Sandık, milletimizin önüne gelecek. Bu karanlık günler elbet bitecek. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır. Milletimizin ufkunun aydınlanmasına, yeni bir şafağın doğmasına az kaldı.

'MİLLETİN SESİ MİTİNGİ'MİZİ 21 MAYIS'TA İSTANBUL'DA MALTEPE'DE YAPACAĞIZ: Bursa'da, 21 Mayıs'ta yapacağımız 'Milletin Sesi Mitingi'mizi 21 Mayıs'ta İstanbul'da, Maltepe'de yapacağız. ve bu mitingde; bu milletin sesi, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı olan gür sesi tüm gücüyle duyulacak. Ne yaparlarsa yapsınlar. Milletimizin tertemiz oyları ile bize vermiş olduğu İstanbul'u alamayacaklar, alamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, önümüzdeki seçimde Türkiye'yi almamızın önüne geçemeyecekler."