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CHP Sözcüsü Öztrak, Siirt'te CHP Ekonomi ve Esnaf Masası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Sözcüsü Öztrak, Siirt'te CHP Ekonomi ve Esnaf Masası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

08.06.2021 16:07
CHP Sözcüsü Öztrak, Siirt'te CHP Ekonomi ve Esnaf Masası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ülke ekonomisinin yeniden, üreten, üretime dayanan, üretimle kazanan bir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ülke ekonomisinin yeniden, üreten, üretime dayanan, üretimle kazanan bir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti, temaslarda bulunmak üzere "CHP Ekonomi Otobüsü" ile Siirt'e geldi.

Kurtalan ilçesine geçen heyet, Beykent Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, bir kafe önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Öztrak, burada yaptığı konuşmada, bugün Doğu ve Güneydoğu gezisinin ikinci ayağını gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bir yandan tarımda kuraklık, bir yandan esnafın hala kendine gelememesi bu son kapanmadan sonra, ülkede hala mevcut olan pandemi. Üç krizi iç içe yaşıyoruz. Millet bir buhran içinde. Biz de memleketin her tarafını, milletin derdini dinlemek, bu dertleri Meclis'e taşımak, bu dertlerin çözümünü hükümetten beklemek için dolaşıyoruz." diyen Öztrak, temasları sürdürdüklerini aktardı.

Veli Ağbaba da CHP heyeti olarak bölgede 5 günlük bir çalışma yapacaklarını, vatandaşların sorunlarını, dertlerini dinlemeye geldiklerini dile getirdi.

Heyet ilçede esnaf ve çiftçilerle görüştükten sonra Siirt'e geçti.

"Yeniden üreten, üretimle kazanan bir ekonomi olmamız gerekiyor"

Heyetler Siirt'te Bilekler Spor Kompleksi'nde düzenlenen CHP Ekonomi ve Esnaf Masası Toplantısı'nda sivil toplum kuruluşları, sendika temsilcileri ve esnaf ile görüştü.

Öztrak, bugün Türkiye'nin meselelerini konuşarak, sıkıntıları dinlemeye, bu sıkıntılardan gerekli dersleri, sonuçları çıkarıp, bunlara ilişkin çözüm üretmeye çalışacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de gerçek anlamda işsizlerin sayısı 10 milyonu geçmiş. Anasının babasının eline bakan gençlerimizin sayısı ise üyesi olduğumuz OECD içinde rekor kırmış, biz birinciyiz. Halbuki şurada gençlerimizin gözlerine bakıyorum, bizim ülkemizin en büyük serveti nedir biliyor musunuz? Petrolümüz yok, bizim zengin maden kaynaklarımız yok, pırlantamız, mücevherimiz, altınımız yok, ama bizim bir şeyimiz var, dünyada bütün ülkelerin gıpta ile baktığı genç nüfusumuz. Ama biz bu genç nüfusa iş veremiyoruz. Bu genç nüfusu eğitemiyoruz. Bu genç nüfusu ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının büyümesi için işe koşup Türkiye'yi dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasına bir türlü sokamıyoruz."

Öztrak, ekonomiye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeniden üreten, üretime dayanan, üretimle kazanan bir ekonomi olmamız gerekiyor. Geliri hakça paylaşan olmamız lazım. Sürdürülebilirlik olması lazım. Yani para politikasının sürdürülebilir olması lazım. Yüzde 19 faizle ben açık söyleyeyim, bugün Türkiye'de kimse iş yapamaz. Hani faize karşıydılar, hani faizi düşüreceklerdi, hani faizi düşürmek için bu kadar Merkez Bankası başkanı değiştirdiler, ne oldu? Dünyanın en yüksek faizini veren, en yüksek 7. faiz veren ülke oldu. Türk lirasının değer kaybına bir bakın. Son Merkez Bankası değişikliğinden sonra bugüne kadar, dünyada Brezilya'dan da önce en fazla değer kaybeden para Türk lirası oldu. Bunun sonu pahalılık, buna millet nasıl dayanacak? Maliye politikası, ülkeyi, devleti, borca batırmamak lazım. Türkiye yeniden üretim ekonomisi olmalı. Sosyal adaleti sağlamamız lazım. Dünyanın her yerinde şu anda en önemli mesele gelir dağılımındaki adaletin bozulması ve adaletsizliğin nasıl giderileceği hususu. Biz bunu çözeceğiz, çözerken de ağırlıklı olarak aile destekleri sigortası sistemini kullanacağız."

Yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Öztrak, "Güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasiye ihtiyacımız var. Yani bu başkanlık sistemini bırakıp, güçlendirilmiş parlamenter sisteme mutlaka geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Öztrak, yeni kurumlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Devlet Planlama Teşkilatını kapattılar, Mersin'de Adana'da, Hatay'da çiftçimiz şikayet ediyor, planlama yok, ne ekeceğimizi bilemiyoruz. Ekiyoruz, zarar ediyoruz, satamıyoruz, onun için bir planlama teşkilatı, onun yanında diğer güçlü kurumlara ihtiyacımız var. Son olarak da yeni kadrolara ihtiyacımız var. Yeni kadrolar CHP'de. Bu iktidarın artık yükü, bu millet tarafından çekilemez hale gelmiştir. Milletimiz bunların ne yapmakta olduğunu görmekte, notlarını vermekte, sabırsızlıkla sandığı beklemektedir. Sandık önüne geldiği zaman da bunları evlerine gönderecektir."

Ağbaba da, "2018 yılında Türkiye'de kriz başlayınca kurulan ekonomi masamız o tarihten beri Türkiye'deki krizin çıkış reçetesini kamuoyu ile paylaşıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin önünün açılması için uğraştıklarını dile getiren Ağbaba, "Esnafla ilgili dertler, sorunlar çok, onları sıralayacağız." dedi.

CHP heyetleri daha sonra CHP İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Cahfer Saklan ve partililerle görüştü.

CHP Sözcüsü Öztrak, Siirt'te CHP Ekonomi ve Esnaf Masası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
CHP Sözcüsü Öztrak, Siirt'te CHP Ekonomi ve Esnaf Masası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
CHP Sözcüsü Öztrak, Siirt'te CHP Ekonomi ve Esnaf Masası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
CHP Sözcüsü Öztrak, Siirt'te CHP Ekonomi ve Esnaf Masası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Esnaf, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Öztrak, Siirt'te CHP Ekonomi ve Esnaf Masası Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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