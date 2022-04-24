CHP Sözcüsü Öztrak: "Siyasetçinin Görevi Yasayla Tarihten Husumet Çıkarmak Değil, Geleceği İnşa Etmektir" - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Öztrak: "Siyasetçinin Görevi Yasayla Tarihten Husumet Çıkarmak Değil, Geleceği İnşa Etmektir"

24.04.2022 18:19
CHP Sözcüsü Öztrak: "Siyasetçinin Görevi Yasayla Tarihten Husumet Çıkarmak Değil, Geleceği İnşa Etmektir"

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir” dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir" dedi.

CHP Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "1915 Ermeni olaylarına" ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öztrak'ın herhangi bir isim anmaksızın yaptığı paylaşım şöyle:

"Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, Siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, Gönül yapan olmaktır."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Faik Öztrak, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Öztrak: "Siyasetçinin Görevi Yasayla Tarihten Husumet Çıkarmak Değil, Geleceği İnşa Etmektir" - Son Dakika
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