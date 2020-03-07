CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel Başkanımızın, Grup Başkanvekilimizin söylediği sözlerle ilgili 'keşke' dediği hiçbir şey yoktur. Bunun açık seçik bilinmesi lazım. Dün akşam söylenen ve bugün sosyal medyada giderek köpürtülmeye çalışılan sözlerin hiçbir aslı astarı yoktur." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Öztrak, Kayseri'de bir otelde, Çağdaş İş Adamları Platformu tarafından düzenlenen basına kapalı programda, iş insanı ve sanayicilerle bir araya geldi.

Toplantıdan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztrak, Kayseri'nin iş dünyasında önemli bir kent olduğunu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile Kayseri'deki iş insanlarının sorunlarını dinlemek üzere kente geldiklerini belirtti.

Öztrak, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Çarşamba günü biz Türkiye'nin gündemlerinin peşindeyken, biraz da Türkiye'nin gündemini değiştirmek için Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Genel Başkanımızla ilgili olarak Grup Toplantısı'nda hakikaten ağza alınmayacak birtakım sözler sarf etmişti. Grup Başkanvekilimiz de bu sözleri aynen kendisine iade etmişti." diye konuştu.

"Bugün sosyal medyaya baktığımızda bizim izlemediğimiz bir televizyon kanalında birtakım senaryolar üretildiğini, Genel Başkanımızla alakalı birtakım aslı olmayan konuşmalar yapıldığına dair bir program düzenlendiğini fark ettik." diyen Öztrak, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Sosyal medyada ortaya çıkan konulardan bunu anlıyoruz. Bu sözlerin hiçbir aslı astarı yoktur. Dün Grup Başkanvekilimiz de açık seçik ifade etmiştir. Ben de daha önceki basın toplantımda söyledim. Genel Başkanımızın, Grup Başkanvekilimizin söylediği sözlerle ilgili 'keşke' dediği hiçbir şey yoktur. Bunun açık seçik bilinmesi lazım. Dolayısıyla dün akşam söylenen ve bugün sosyal medyada giderek köpürtülmeye çalışılan sözlerin hiçbir aslı astarı yoktur."