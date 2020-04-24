CHP Sözcüsü Öztrak'tan Meclisteki 23 Nisan törenlerine ilişkin açıklama - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TBMM'nin, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da ulusun çağdaş medeniyetler seviyesini geçme mücadelesinin taşıyıcı sütunu olduğunu belirterek, "Bu nedenle hiçbir siyasetçi ve siyasi parti lideri, TBMM'ye saygıda kusur etmemiştir." ifadesini kullandı.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların evlerinde kaldığını ancak buna rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti.

Türkiye'nin bağımsızlığının temelinin 100 yıl önce milletin bağrından çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından atıldığını belirten Öztrak, "Gazi Meclisimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra da ulusumuzun çağdaş medeniyetler seviyesini geçme mücadelesinin taşıyıcı sütunu ve meşru adresi olmuştur. Bu nedenle hiçbir siyasetçi ve siyasi parti lideri, TBMM'ye saygıda kusur etmemiştir." ifadelerini kullandı.

Meclisin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir, Birinci Meclis ve TBMM Genel Kurulu'ndaki törenlere, bir genel başkan dışında Mecliste grubu bulunan parti genel başkanlarının katıldığını ifade eden Öztrak, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin genel başkanı olarak törenlere neden katılmadığını milletimize açıklama borcu vardır. Önceki Cumhurbaşkanlarının da Mecliste yapılan 23 Nisan törenlerine zaman zaman katılmadıklarını ileri sürmek doğru değildir. Çünkü onların hiçbiri aynı zamanda Mecliste grubu bulunan bir siyasi partinin genel başkanı değildi. Sayın Erdoğan ise partisinin genel başkanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Törenlerin salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapıldığını kaydeden Öztrak, açıklamada, "Dolayısıyla koronavirüs salgını da törenlere katılmama bahanesi olamaz. Kaldı ki Sayın Erdoğan, dün akşam televizyonlar karşısına çocuklarımızla beraber çıkmıştır." ifadelerine yer verdi.

Öztrak, açıklamasında Türk milletinin ve İslam aleminin ramazan ayını kutladı.