CHP Sözcüsü Öztrak: Tüik'in Bol Makyajlı İşsizlik Rakamları Bile Erdoğan'ın Hilafı Hakikat Beyanlarının Belini Doğrultamadı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Sözcüsü Öztrak: Tüik'in Bol Makyajlı İşsizlik Rakamları Bile Erdoğan'ın Hilafı Hakikat Beyanlarının Belini Doğrultamadı

13.07.2022 16:16
CHP Sözcüsü Öztrak: Tüik'in Bol Makyajlı İşsizlik Rakamları Bile Erdoğan'ın Hilafı Hakikat Beyanlarının Belini Doğrultamadı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kimseyi işsiz, aç, açıkta bırakmadık” ifadelerine TÜİK verileri ile tepki gösterdi. Öztrak, “Bugün TÜİK ’in açıkladığı bol makyajlı işsizlik rakamları bile, Erdoğan’ın hilafı hakikat beyanlarının belini doğrultamadı” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kimseyi işsiz, aç, açıkta bırakmadık" ifadelerine TÜİK verileri ile tepki gösterdi. Öztrak, "Bugün TÜİK 'in açıkladığı bol makyajlı işsizlik rakamları bile, Erdoğan'ın hilafı hakikat beyanlarının belini doğrultamadı" dedi.

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işsizlik ile ilgili sözlerini ve TÜİK'in işsizliğin azaldığına dair verilerini sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi. Öztrak, "Erdoğan bayram öncesi 'kimseyi işsiz, aç açıkta bırakmadık' diyerek milletin aklıyla alay ediyordu. Bugün TÜİK 'in açıkladığı bol makyajlı işsizlik rakamları bile, Erdoğan'ın hilafı hakikat beyanlarının belini doğrultamadı" dedi. Öztrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme şöyle:

"Mayıs'ta gerçek işsiz sayısı 310 bin kişi artarak 8 milyon 387 bin oldu. Gerçek işsiz sayısı hala salgın öncesi seviyeye inemedi. Gerçek işsizlerimizin sayısı salgın öncesi seviyelerin 1 milyon 981 bin üzerinde.

Ama hala millete 'kimseyi işsiz bırakmadık' diyecek kadar kibirliler. 'Söyle yalanı belki bulunur inananı' yeni taktikleri oldu. Ama milletimiz yaşadığı işsizliği ve fukaralığı biliyor.

İşsizlik büyük sosyal maliyetlerinin yanında, üretimde ve ekonomide etkinliğin sağlanamadığını gösterir. İşsizliğin yüksek olduğu yerde ekonomi daha fazla üretim yapma imkanını da heba eder. Bugün Türkiye'de olan tam da budur.

Erdoğan şahsım hükümeti iş başı yaptığında, 5,6 milyon olan gerçek işsiz sayımız şu anda 8 milyonun üzerinde. Biz boşuna demiyoruz. Erdoğan şahsım hükümeti sebep; işsizlik, hayat pahalılığı ve fukaralık sonuçtur.

Soruna sebep olanlar çözüm de olamaz. Çözüme buradan başlanmalıdır. Erdoğan'ı evvela sandıkta acilen evine göndermek. Ondan sonra da ülkeyi içine düşürüldüğü girdaptan çekip çıkarmak. Millet masasındaki partiler olarak biz hazırız. Planlarımız, projelerimiz hazır.

Umutsuzluğa yer yok. Ülkemiz büyük bir ülke. Milletimiz büyük bir millet. İyi yönetilirse her sorunun çözümü var. İlk seçimde işbaşına geleceğiz. Büyük bir kucaklaşma olacak. Millet rahat bir nefes alacak. Endişeler son bulacak."

YORUMLAR
500
Öztrak: 'Sıkılmadan Hala Milletten Sabır İstiyorlar. Millet Size 20 Yıl Sabretti de Ne Oldu? Getirin Sandığı' Öztrak: 'Sıkılmadan Hala Milletten Sabır İstiyorlar. Millet Size 20 Yıl Sabretti de Ne Oldu? Getirin Sandığı'
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Sözcüsü Öztrak: Tüik'in Bol Makyajlı İşsizlik Rakamları Bile Erdoğan'ın Hilafı Hakikat Beyanlarının Belini Doğrultamadı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:09 1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının
16:03 Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor
15:44 Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi
15:40 ABD'de yıllık tüketici enflasyonu rekor kırdı! Yine tahminler tutmadı...
15:33 Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı
15:22 Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi hasta mı? Beşiktaş'tan sert açıklama
15:17 Yeni telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı! Kör kalabilir...
15:00 Devasa ve tuhaf görünümlü balık insanlarda paniğe yol açtı! "Biz ne olacağız"
14:57 İtalyan temsilcisi, Zeki Çelik'in ardından Abdülkadir Ömür'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı
14:39 Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri İstanbul'da pazarlığa başladı! Tahıl koridoru dünya için hayati önemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 16:24:04. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Öztrak: Tüik'in Bol Makyajlı İşsizlik Rakamları Bile Erdoğan'ın Hilafı Hakikat Beyanlarının Belini Doğrultamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement