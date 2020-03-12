CHP Sözcüsü Öztrak: "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Öztrak: 'Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. - Son Dakika

CHP Sözcüsü Öztrak: "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu.

6 saat önce

CHP Sözcüsü Öztrak: "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu.

CHP Sözcüsü Öztrak:

CHP Sözcüsü Öztrak: "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:39:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Sözcüsü Öztrak: "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]