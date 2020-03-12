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CHP Sözcüsü Öztrak: "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu.
6 saat önce
CHP Sözcüsü Öztrak: "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:24 Kaynak: AA
CHP Sözcüsü Öztrak: "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz."
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