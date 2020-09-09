CHP Sözcüsü Öztrak: "Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica... - Son Dakika

CHP Sözcüsü Öztrak: "Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

CHP Sözcüsü Öztrak:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Öztrak, "Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, Faik Öztrak, Yakın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 17:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Öztrak: 'Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica... - Son Dakika


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