CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Açıklaması - Son Dakika

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hükümetin belediyeler arasında ayrım yapması, vatandaşa hizmette belediyeleri dışlamaya çalışması, elini kolunu bağlamaya kalkışması, milletimize haksızlıktır, vicdani değildir.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hükümetin belediyeler arasında ayrım yapması, vatandaşa hizmette belediyeleri dışlamaya çalışması, elini kolunu bağlamaya kalkışması, milletimize haksızlıktır, vicdani değildir." ifadelerini kullandı.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, Adana Büyükşehir Belediyesinin sahra hastanesi kurulması için hazırladığı alanın hükümet tarafından mühürlendiğini belirtti. Vizyon ve liyakat sahibi her yöneticinin, bir krizle mücadele ederken ortaya çıkabilecek ihtiyaçları öngörüp hazırlık yapacağına işaret eden Öztrak, bu çerçevede Adana Büyükşehir Belediyesinin, en kötü senaryoya hazırlıklı olmak ve gerektiğinde Sağlık Bakanlığına teslim etmek üzere şehirdeki uygun bir fuar alanını, tüm altyapısıyla tedbiren sahra hastanesi olarak hazırladığını aktardı.

Bu salgında, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de fuar alanları, kamuya açık parklar ve mekanlarda sahra hastanesi altyapısının hazırlandığına, gerektiğinde de faaliyete alındığına dikkati çeken Öztrak, "Takdir edilmesi gereken bu öngörü ve hizmet, hükümetin husumetini çekmiştir. Hükümet, Adana'daki sahra hastanesi yerini mühürleyerek, her şeyden önce liyakatten, vizyondan ne kadar uzak olduğunu ortaya koymuştur. Bu salgın sürecinde hükümetin vizyonsuzluk örnekleriyle sık sık karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Öztrak, hükümetin niyetinin virüsle mücadele değil, CHP'li belediyelerin hizmetleriyle mücadele olduğunu savundu.

"İyilikte yarışmaya devam edeceğiz"

Söz konusu uygulamaları eleştiren Öztrak, "Hükümetin kin ve garezle belediyeler arasında ayrım yapması, vatandaşa hizmette belediyeleri dışlamaya çalışması, elini kolunu bağlamaya kalkışması fırsatçılıktır, milletimize haksızlıktır, vicdani değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, şunları kaydetti:

"CHP belediyeleri, hükümetin tüm engellemelerine rağmen, halk için, azimle, kararlılıkla iyilikte yarışmaya devam edeceklerdir. Bundan halkımızın en ufak bir şüphesi olmasın. Kurt kışı geçirirmiş ama yediği ayazı da unutmazmış. Halkımız, siyasi husumet ve kinle, yapılan hizmetlere engel olanları elbette unutmayacaktır. Seçim sandığı önüne geldiğinde bunun hesabını sormayı da bilecektir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Hükümet, Adana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 04:38 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı
(Özel) Avcılar'da fırıncıların sokakta ekmek satma kavgası Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:08
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu         
22:08
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı         
21:57
Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi         
21:45
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir         
21:39
İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu         
21:30
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır         
21:13
Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu         
21:00
Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı         
20:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü         
20:15
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi         
19:49
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti         
19:41
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum         
19:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi         
19:02
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi         
19:01
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor         
19:00
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti         
18:32
Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi         
18:31
Acil tıp teknisyeni, Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti         
18:16
Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu         
17:56
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı         
17:50
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum         
17:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız         
17:34
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı         
17:01
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı         
16:55
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti         
16:43
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep         
16:37
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu         
16:36
Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 22:51:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]