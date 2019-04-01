CHP sözcüsünden Anadolu Ajansı'na tepki
41 dakika önce
CHP Sözcüsü Öztrak, "Ellerinde veri olduklarını biliyoruz, bunu hemen açıklasınlar.
CHP
Sözcüsü Öztrak, "Ellerinde veri olduklarını biliyoruz, bunu hemen açıklasınlar. Ama eğer talimatla bunu yapmıyorlarsa hemen istifa etmeliler" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:55
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