Son Dakika Haberleri: CHP sözcüsünden Anadolu Ajansı'na tepki

CHP sözcüsünden Anadolu Ajansı'na tepki

41 dakika önce

CHP Sözcüsü Öztrak, "Ellerinde veri olduklarını biliyoruz, bunu hemen açıklasınlar.

CHP sözcüsünden Anadolu Ajansı'na tepki, System.String[]
CHP Sözcüsü Öztrak, "Ellerinde veri olduklarını biliyoruz, bunu hemen açıklasınlar. Ama eğer talimatla bunu yapmıyorlarsa hemen istifa etmeliler" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:55 

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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