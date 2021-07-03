CHP sözünü tutmadı, aileler tepki yağdırdı - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin bulundukları otelde kendilerini ziyaret etmeden gittiğini görünce sert tepki göstermişti. Ailelere söz vererek kaçan CHP'li vekil sözünü tutmadı, iddiaya göre ailelere "Cumartesi anneleri ve şehit anneleri kızdı" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 669'uncu gününde de devam ediyor. Bulundukları otelde yemeğe gelen CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, aileleri görünce arka taraftan kaçmak istedi, durumu fark eden aileler aracın önünü kesti. Milletvekiline çağrıda bulunan aileler Hakverdi'ye sert tepki gösterdi. Ailelerle zorunlu görüşme yapan Hakverdi, oturdukları yerde ailelerin Genel Başkan Yardımcısı ile görüşme sağlayarak yarın aileleri ziyarete geleceği sözü vererek aracına binip gitmişti. Ailelerden Celil Begdaş'ın iletişim numarasını alarak arayacağını söyleyen Hakverdi, Begdaş'ın "Sizi bekliyoruz" diye aradığı cep telefonuna iddiaya göre "Cumartesi anneleri ve şehit aileleri tepki gösterdi" diyerek cevapladı. Bunun üzerine gelmeyen CHP'lilerle ilgili basın açıklaması yapan aileler, sert tepki göstererek şeref sözünü hatırlattı.

"Gelmesem istifa edeceğim dedi, ben istifasını bekliyorum"

Ailelerden Celil Begdaş, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin istifasını beklediğini kaydetti. Begdaş, "Dün CHP'liler otele gelmişti, aileler olarak derdimizi anlatmaya gittik, oda bize söz verdi çadıra geleceğini söyledi. Biz anne ve babalar olarak burada onu bekliyoruz. Demek ki bunlar başkasının emrinin altında çalışıyorlar, cumartesi anneler aramış, hangi şehit aileleri anlamadım herhalde teröristlerden bahsediyor, onlar aramış sen neden oraya gittin diye emir vermişler buraya gelmeyecekler. Sabah geliyorum dedi, sonra gelmeyeceğim dedi, daha sonra tekrar arayarak eş başkanlarımız gelecek dedi, 15 tane milletvekili hepsi beraber Diyarbakır'da, bazıları bunlara emir verdiler, dün söz verdi şeref sözü diye verdi. Biz burada onu bekliyorduk, buradan sesleniyorum kim talimat verdiyse gelip burada açıklama yapsınlar. Bana şehit ve cumartesi annelerinden tepki almışım dedi, biz ne yaptık sana anne ve babaların yüreği yanıyordu derdimizi anlattık. CHP yola, vicdana gelip elini HDP'den çeksinler. Demek ki HDP talimat verdi gelmediler, dün söz aldık aileler bekliyor hani nerede. Gelmesem istifa edeceğim dedi, ben istifasını bekliyorum. Biz anladık ha HDP, CHP İYİ Parti hepsi aynı, bu anne ve babaların sesini duymuyorlar gözlerini kapatıyorlar" dedi.

"Anne ve babalara namus sözü verdin, sen dostlarından izin mi alamadın"

Baba Süleyman Aydın, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin HDP'den izin alamadığı için gelmediğini belirtti. Aydın, "Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak dün CHP milletvekili annelerin kaldığı otele geldi, destek istemek istedik. Biz onu ön kapıda beklerken şoförüne talimat vererek arka kapıdan kaçmak istedi, biz anne ve babalar olarak kendisi ile görüşmeye gittik. Bizim çocuklarımızı HDP'den isteyin dedik, Ali Haydar Hakverdi, anne babalara namus sözü verdi. Bize bu durumu genel başkan yardımcısına, milletvekillerine ileteceğini, gelip ziyaret edeceğini söyledi. Eğer genel başkan yardımcımız eğer sizin feryadınızı duymaz ise desteğini esirgerse ben istifa ederim dedi. Bir milletvekili olarak anne ve babalara namus sözü verdin, sen dostlarından izin mi alamadın, HDP size izin mi vermedi, sizde hiç mi vicdan yoktu, Diyarbakır'ın dört bir tarafı lokanta, siz bilerek provokasyonluk yapmak için annelerin kaldığı otelde bizzat yemek yemek istediniz. Anne babalar orada feryat ederken, Hakverdi, keyif yemeği yiyerek anneleri duymadı. Bir kez daha tüm Türkiye bu CHP'nin iç yüzünü görsün milletvekilleri Diyarbakır'da sizde hiç mi vicdan yok, namus sözü verdiniz anne ve babalar olarak burada sizi bekliyorduk, biz eşkıya değiliz gelin HDP'den çocuklarımızı isteyin dedik. Biz bundan eminiz ki, CHP milletvekilleri HDP'den izin alamadılar o yüzden buraya gelemediler"

Aileler daha sonra "Kahrolsun HDP iş birlikçi CHP" diyerek slogan attı.