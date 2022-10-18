CHP Spor Kurulu 'Avrupa Birliği Hibeleri Eğitim Semineri' Düzenledi

CHP Spor Kurulu, 'Avrupa Birliği Hibe Projeleri Eğitim Semineri' düzenledi. CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, "Sporda felaket yaşanmaya devam ediyor. Sporda aldığımız dereceler tesadüfen alınan dereceler, kalıcı neticeler alamıyoruz. Öyle ümit ediyorum ki ittifakımızın göreve gelmesiyle bu sıkıntıları hemen çözeceğiz, hazırlıkların tamamını yaptık" dedi.

CHP Spor Kurulu tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Hibe Projeleri Eğitim Semineri, 15-16 Ekim'de CHP Genel Merkezi'nde yapıldı. Seminerde, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gıyaseddin Demirhan ve araştırma görevlisi Özgür Yaşar Akyar, Avrupa Birliği'nin hibe projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Seminerin açış konuşmasını yapan CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, "Türkiye genelinde yaklaşık 254 belediyemiz var ama hakikaten amatör alanlarda spora hizmet eden belediyeler, CHP belediyeleridir. Biz, bugüne kadar, CHP olarak bu hibe projelerinden faydalanamadık. Bu ayrı bir uzmanlık isteyen bir mesele, yeterli çabayı harcarsak bu desteklerden faydalanabiliriz. Sizler, belediyelerin spor temsilcilerisiniz. Mutlaka konuyla ilgili alacağınız bilgiler olacaktır. İki gün boyunca sürecek çalışmalardan olumlu sonuçlar alacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

Türkiye'nin genç nüfusa sahip bir ülke olarak spora ayrı önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Nuhut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü hepiniz biliyorsunuz; 'Sporcunun zeki, çevik, ahlaklısını severim' der. Ahlaklı bir nesil yetiştirmek için de siyasilerin sporla ilgilenmesi gerekir. Bu nedenle bu kurulda yer alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. CHP Spor Kurulu'nun tarihine bakacak olursak burası bir örgüt yapısı. Sportif manada ileriye dönük kanunlarımızda neler yapabiliriz, gençliğin ve spor kulüplerinin hizmetine neler sunabiliriz ve sağlıklı bir gençlik nasıl yetiştirebiliriz sorularına projeler hazırlıyoruz.

"SPORDA FELAKET YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR"

Yakın geçmişimizde malum, TBMM'de bir kanun metni sunuldu. Komisyonda olan tüm milletvekili arkadaşlarımızla da günlerce beraber çalışarak kanunun günümüz çağdaş spor anlayışına uygun hale getirilmesi için çaba sarfettik, ancak parmak sayımız yeterli olmadığı için bu konuda başarılı olamadık. Umuyorum ki 8-9 ay içerisinde yapılacak seçimlerde ittifakımız iktidara gelecek ve kanun istediğimiz şekle dönüşecektir. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın. Kanun metinlerini biz hazırladık ancak daha soracağımız çok soru var, o konuda da sizlerin fikirlerine müracaat edeceğiz. Yeni çıkan kanun, 26 Nisan 2022'de 7405 numarasıyla yayınlandı. Daha önceki kanun, 3289 sayılı Yasa'ydı. Bu yasa yeterli değildi; daha kötü, daha merkeziyetçi bir hale geldi. Türkiye'deki tüm spor federasyonlarını kendi mutfağına seçtirmek gerekiyor. Fakat olay biraz daha derinleştirildi, Spor Bakanı veya Cumhurbaşkanı kimi isterse onu atayabiliyor. Dolayısıyla sporda felaket yaşanmaya devam ediyor. Sporda aldığımız dereceler tesadüfen alınan dereceler, kalıcı neticeler alamıyoruz. Öyle ümit ediyorum ki ittifakımızın göreve gelmesiyle bu sıkıntıları hemen çözeceğiz, hazırlıkların tamamını yaptık.

"VATANDAŞLARIMIZ EKONOMİK OLARAK MUTLU DEĞİL, SPORDAN MUTLU DEĞİL, DIŞ POLİTİKADAN MUTLU DEĞİL"

Birlik ve beraberliğimizin devam edeceğini ümit ediyorum. Ülkemiz, siyaseten istenmeyen bir noktada. Vatandaşlarımız ekonomik olarak mutlu değil, spordan mutlu değil, dış politikadan mutlu değil. Yalanlarla yönetilen bir ülkenin içindeyiz. Halk hazır, halk oylarıyla Millet İttifakı'nı destekleyecek. Bize sadece çalışmak kalıyor. Genel Başkan'ımız, MYK'mız, Parti Meclisi'miz, Kadın Kolları'mız, il ve ilçe örgütlerimiz gecelerini gündüzlerine katarak takdire şayan bir şekilde çalışıyorlar. Bu çalışma 8 ay daha sürecek ve hep birlikte hükümet olup devletimizi çağdaş şekilde yöneteceğiz.

"HİÇ OLMAZSA SPORU KENDİ BAŞINA BIRAKMAKTA FAYDA VAR"

Yaklaşık 254 belediyemiz var Türkiye genelinde ama hakikaten amatör alanlarda spora hizmet eden belediyeler, CHP belediyeleri. Yapılan en son spor federasyonları seçimlerini izlediniz. Bizim delege sayımız çok fazla değil. Bir de bakanlık yüzde 15'lik avantajını devreye sokuyor, buna rağmen 66 arkadaşımız şu anda spor federasyonlarında görev alıyorlar. İnanın yönetimde görev alan arkadaşlara dahi tahammülleri yok. CHP Genel Başkanı'nın fotoğrafını paylaşan bir genel kurul üyesini o görevden atmakla tehdit ediyorlar. Bu kadar partizanca bir yaklaşımı dünyanın hiçbir tarafında görmek mümkün değil. CHP Spor Kurulu, Ankara'da yapılan bir amatör spor kulübü federasyon seçimine iştirak etti. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Ankara gibi bir şehri temsilcisiz bıraktı. Genel kurul kararıyla maalesef Ankara amatör spor kulüpleri orada temsil edilemiyor. Siyasetin bu kadar yoğun yaşandığı bir ülke tahayyül edemiyorum. Hiç olmazsa sporu kendi başına bırakmakta fayda var. Bugün Gıyaseddin Demirhan Hoca'm ve Özgür Yaşar Akyar Hoca'm, bize Avrupa Birliği hibe programları ile ilgili bilgi verecek. Çünkü biz, bugüne kadar, CHP olarak bu hibe projelerinden faydalanamadık. Bu ayrı bir uzmanlık isteyen bir mesele, yeterli çabayı harcarsak alabiliriz. Sizler belediyelerin spor temsilcilerisiniz. Mutlaka konuyla ilgili alacağınız bilgiler olacaktır. İki gün boyunca sürecek çalışmalardan olumlu sonuçlar alacağımızı tahmin ediyorum."

Avrupa Birliği Hibeleri Eğitim Semineri'nde konuşan Prof. Dr. Gıyaseddin Demirhan, Türkiye'nin Avrupa Birliği projelerinde ödediği paranın karşılığını alamayan bir ülke olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"BU BİR BAŞLANGIÇ. BUNUN DEVAM ETMESİ GEREKİYOR"

"Avrupa Birliği projelerinde önemli fonlar var ve ne yazık ki Türkiye, ödediği paranın karşılığını alamayan ülkelerden bir tanesi. Çok zor bir arena, çok çalışmak gerekiyor, daha çok çalışan alıyor. Adaletsizlik gibi durumların olduğunu sanmıyoruz. Şanslıyız ki dünyada bilim temelli kurulmuş tek devlet Türkiye. Bu, Atatürk sayesinde olmuş. Böyle bir geleneğimiz var, böyle bir siyasi partimiz var. Bu bütün tabana nasıl yayılır spor alanında, bunu düşünmemiz gerekiyor. Spor bilimleri fakültesinde öğretim görevlisiyim, Türkiye'de sporun gelişmesi ve Avrupa Birliği fonlarından nasıl yararlanırız sorularına Türkiye'de kimlerle bilgi paylaşılabilir konularında yediden yetmişe herkesle bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Çok mutluyuz ki CHP'den böyle bir istek geldi. Bu bir başlangıç. Bunun devam etmesi gerekiyor."