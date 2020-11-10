CHP Spor Kurulu Başkanı Nuhut'tan federasyon seçimlerine ilişkin karara tepki Açıklaması - Son Dakika

CHP Spor Kurulu Başkanı Nuhut'tan federasyon seçimlerine ilişkin karara tepki Açıklaması

10.11.2020 15:09
CHP Spor Kurulu Başkanı Nuhut'tan federasyon seçimlerine ilişkin karara tepki Açıklaması, System.String[]

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Gençlik ve Spor Bakanlığının federasyon seçimleri kararına ilişkin "Ülkemizde ne zamandan beri genelgeler her türlü mevzuatın üzerinde tutulmuştur.

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Gençlik ve Spor Bakanlığının federasyon seçimleri kararına ilişkin "Ülkemizde ne zamandan beri genelgeler her türlü mevzuatın üzerinde tutulmuştur. Spor bundan sonra genelgelerle mi idare edilecek?" değerlendirmesinde bulundu.

Nuhut, yazılı açıklamasında, CHP Spor Kurulu olarak Bakanlığın uygulamalarına bugüne kadar mümkün olduğunca yapıcı eleştirilerde ve tavsiyelerde bulunduklarını belirtti.

Bağımsız spor federasyonlarının kurulması, genel kurullarının oluşumu, faaliyetleri, seçilenlerin hak ve yetkilerinin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nun ek 9'uncu maddesinde, buna dayanılarak çıkarılan yönetmelikte ve federasyon ana statülerinde düzenlendiğini vurgulayan Nuhut, yürürlükteki düzenlemelere göre de "genel kurulların" federasyonların en üst yetkili karar organı olduğunu bildirdi.

Yürürlükte bulunan kanun ve spor federasyonları ana statüsüne göre görev süreleri 4 yılla sınırlandırılan federasyon başkanı seçimlerinin, ilgili branşlarına göre olimpiyat ve paralimpik oyunlarının bitimini takip eden 3 ay içerisinde yapılacağına işaret eden Nuhut, tüm federasyonlara gönderilen 5 Kasım 2020 tarihli genelgeyle bu açık hükmün çiğnendiğini savundu.

Nuhut, genelgede yer alan "Olimpik ve paralimpik spor dallarının yaz olimpiyat oyunlarıyla ilgili olan spor federasyonları ile olimpik veya paralimpik olmayan spor dallarının bağlı olduğu spor federasyonlarının olağan genel kurullarının 2021'de Tokyo'da yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunları'nın bitiminden itibaren 3 ay içerisinde yapılması bu süre zarfına kadar mevcut başkan ve yönetim ve diğer kurulların görevine devam etmesi..." şeklindeki talimatlandırmayla federasyonların genel kurullarının yok sayıldığını öne sürdü.

CHP Spor Kurulu olarak Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne "Ülkemizde ne zamandan beri genelgeler her türlü mevzuatın üzerinde tutulmuştur. Spor bundan sonra genelgelerle mi idare edilecek?" sorunu sormak istediklerini belirten Kenan Nuhut, şunları kaydetti:

"Ayrıca federasyonların harcamalarını, faaliyetlerini belirlemekle yetkili, federasyonun en üst organı olan genel kurulun iradesi yok sayılarak, bir kişinin iradesi, genel kurulun iradesinin üstünde mi görülmektedir? Daha da ayrıntılarsak Genel Kurul iradesiyle iş yapmak üzere yetkilendirilen kişilerin imza yetkileri genel kurul kararıyla 4 yıl olarak sınırlandırılmış olmasına rağmen seçimle iş başına gelen kişilerin, hangi mevzuata göre bir sene daha devam edebileceğini kamuoyu merak etmektedir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Olimpiyat Oyunları, Kenan Nuhut, Olimpiyat, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor CHP Spor Kurulu Başkanı Nuhut'tan federasyon seçimlerine ilişkin karara tepki Açıklaması - Son Dakika Spor


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