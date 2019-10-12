CHP Spor Kurulundan Anıtkabir ziyareti

CHP Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kurulu, Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaya başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Üzerinde, "CHP Spor Kurulu" yazan kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengin mozoleye bırakılmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kaya, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Atatürk, yeni seçilen CHP Spor Kurulu genel yönetim kurulumuz, yürütme kurulumuz, şampiyon sporcularımızla spor adamlarımızla spora gönül vermiş yoldaşlarımızla gençlerimizle huzurunuzdayız.

Ağır siklet şampiyonu Çoban Mehmet'e 'Sen herkesi kolayca yeniyorsun Mehmet. Seninle güreş tutsak beni de yener misin?' demiştiniz. O da size 'Sizi bütün cihan yenemedi Paşam, ben nasıl yenebilirim?' demişti. O güreş tutmak istediğiniz Çoban Mehmetler burada. Size söz vermeye geldik. Zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek için çalışacağız."