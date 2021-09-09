CHP Talas İlçe Başkanlığı yeni binası törenle açıldı - Son Dakika

Kayseri'de CHP Talas İlçe Başkanlığının yeni binasının açılışı için tören düzenlendi.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki törende konuşan CHP İl Başkanı Ümit Özer, CHP'nin halkın partisi olduğunu söyledi.

CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümünün de kutlandığını hatırlatan Özer, bir ve beraber olmanın önemini vurguladı.

CHP Talas İlçe Başkanı Mustafa Karaca da açılışa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle ilçe binasının açılışı gerçekleştirildi.

Törene, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.