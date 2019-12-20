CHP Taşova İlçe Başkanı Ömer Özalp, güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Taşova İlçe Başkanı Ömer Özalp, güven tazeledi - Son Dakika

CHP Taşova İlçe Başkanı Ömer Özalp, güven tazeledi

6 saat önce

CHP Taşova İlçe Başkanı Ömer Özalp, yeniden başkanlığa getirildi.

CHP Taşova İlçe Başkanı Ömer Özalp, güven tazeledi, System.String[]

CHP Taşova İlçe Başkanı Ömer Özalp, yeniden başkanlığa getirildi.

İlçe Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen seçime 67 delege katıldı.


Seçime tek aday olarak katılan ve kullanılan oyların tamamını alan mevcut başkan Özalp, yeniden başkanlığa seçildi.


Özalp, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü ilçe başkanlığı görevinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Yönetim kurulu ise Fahri Koçhisar, Rıfat Bulut, Orhan Yılmaz, Yusuf Torun, Gül Ahmet Şenel, Nazım Güngör, Mehmet Cevahir, Remzi Yersel, İlkay Niyazi Aydın, Ömer Ay, Abdullah Özdamar ve Şükriye Yufkacı'dan oluştu.


Kongreye CHP İl Başkanı Reşat Karagöz ve partililer katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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