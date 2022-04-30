CHP Taşova İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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CHP Taşova İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

30.04.2022 11:20
CHP Taşova İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

CHP Taşova İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

CHP Taşova İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, ilçe meydanında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Böyle dönemlerde en güzel olan, insanların ekmeğini paylaşması, bölüşmesidir. Birimiz aç isek hiçbirimiz tok değiliz. Türk milletinin üstün özelliği olan birliğin, beraberliğin hoşgörünün en üst düzeyde olduğu ramazan ayında Halil İbrahim sofrasında hep birlikteyiz." dedi.

CHP Taşova İlçe Başkanı Ömer Özalp da barışa, sevgiye, dostluğa ve kardeşliğe ihtiyaç duyulan bir ayda bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin ve milletimizin barış, kardeşlik, savaşlardan uzak, ayrımcılığın ve şiddetin yaşanmadığı, insanlığın geleceğini tehdit eden sorunların çözüldüğü bir bir dünyada yaşamasını diliyorum. Bizlere düşen görev, yüzyıllardan beri gelen bu inancımızı ve kültürümüzü gelecek nesillere nakletmektir." diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Amasya, Taşova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Taşova İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi - Son Dakika


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