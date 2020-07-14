CHP TBMM Grubu, Meclis'teki 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılmayacak - Son Dakika

CHP TBMM Grubu, Meclis'teki 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılmayacak

CHP TBMM Grubu, Meclis'te yarın düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılmayacağını açıkladı.

CHP TBMM Grubu, Meclis'te yarın düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılmayacağını açıkladı.

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CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, 15 Temmuz Anma Töreni ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

15 Temmuz alçak darbe kalkışmasının 4'üncü yılında 251 şehidin rahmetle anıldığı açıklamada, 15 Temmuz gazilerinin davet edilmediği ve milletvekillerine Kovid-19 testinin zorunlu kılındığı bir törenin, CHP Grubu olarak kabul edilemeyeceği belirtildi.

Törenin daha önce olduğu gibi TBMM Genel Kurulu'nda özel gündemle yapılması ve muhalefete söz hakkı verilmesi gerektiği savunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak şehit ve gazilerimiz için toplanan paranın ne olduğunun sorulmasından korkan saray düzeni, milletin tüm temsilcilerini kapsayan bir töreni yok etmiştir. Buna bizim katılmamız mümkün değildir.

Bugün, Cumhurbaşkanı ile sınırlanan tören anlayışı şehitlerimizin ruhunu, aziz hatırasını zedeler. Ayrıca gazilerimize karşı kabul edilemez bir tutumdur. Gazileri dışlayan bir töreni, 2 bin 196 gazimize karşı hakaret sayıyoruz.

CHP Grubu olarak denetimli, 15 Temmuz gazilerinin çağrılmadığı, Covid-19 testi yaptırmayan milletvekillerinin alınmayacağı ve Meclis bahçesiyle sınırlanan bir törene katılmayacağız."

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:07 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP TBMM Grubu, Meclis'teki 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılmayacak - Son Dakika

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