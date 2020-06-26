CHP TBMM Grubu'nda Covid-19 önlemi - Son Dakika

Covid-19 salgını sürecinde TBMM'de ortaya çıkan vakalar dikkate alınarak, TBMM'deki personel yoğunluğunun azaltılmasının yararlı olacağı değerlendirildi. CHP TBMM Grubu tarafından bu çerçevede milletvekillerine, "TBMM'deki Covid-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" mesajı iletildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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