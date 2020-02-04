CHP TBMM Grup Toplantısı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben bu kürsüde vatandaşların sorduğu bir soruya, siyasi iktidarın cevap vermesi gerektiğini söyledim. Deprem vergileri toplandı. Bu vergiler nereye harcandı? Vatandaş bunu soruyor, cevabını verin dedim. En ağır eleştirileri aldım." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, "Gerçekten üzüntülüyüm. Gönül ister ki bu tür toplantılarda neler yapacağımızı anlatsak, fakirin fukaranın derdine çare üretsek, siyasi ahlakı yükseltsek, siyasette temizliği hakim kılsak, kul hakkı yiyenleri alıp eleştirsek keşke." diyerek başladı.

Bu tür toplantıların bir amacı, bir ilkesinin bulunması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, içinde bulunulan ve yaşanılan sürece de acıdığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, " Kızılay, Kızılay olmaktan çıktı. Nasıl üzülmez, nasıl dertlenmezsiniz? Filistin üzerine oynanan oyunlar... Filistin, kadim bir coğrafya... Yıllarını, hayatlarını verenler; burası üzerine oynanan oyunlar... Nasıl üzülmesiniz? Suriye'de yaşananlar; şehitlerimiz geldi, nasıl üzülmezsiniz? Yıllardır söylediklerinizi alıp bir tarafa atar ve sonra şehitler ortaya çıkınca ne diyeceksiniz?" şeklinde konuştu.

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin herkesin ortak acısı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, depremin ilk saatlerinden itibaren partisince yürütülen çalışmalara değindi.

Deprem sonrasında telefonla aradığı Elazığ Valisinden bilgi aldığını ve o akşam deprem bölgesine gitmeleri için partisinin genel başkan yardımcıları ve bazı milletvekillerini görevlendirdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, deprem sonrası parti heyeti arasında bir iş bölümü oluşturulduğunu, yaraların sarılması çabasına girdiklerini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerce bölgeye yardım ulaştırmak için Elazığ Belediyesi ile bir köprü kurulduğunu, öncelikli ihtiyaçların karşılanması amacıyla da çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Deprem bölgesindeki ziyareti hakkında da bilgi veren Kılıçdaroğlu, hastanedeki yaralıları ziyaretinde karşılaştığı bir durumu şöyle anlattı:

"Dert dinliyorsunuz ama ölümden dönmüş, enkazdan çıkmış kişinin, hastanede bana anlattığı dert neydi biliyor musunuz? 'Çocuğum işsiz; üniversiteyi bitirdi, nasıl iş bulacağız?' Kendisini unutmuş, evladını düşünüyor. Siz bir siyasi partinin genel başkanı olarak üzülmez misiniz bu tabloya? Daha sonra taziyelere gittik. Gerçek anlamda bir insanlık dramı var.

Öyle gidip, 'Merhaba, başınız sağ olsun' demek değil. Basit bir olay değil. İki aylık çocuğunu, 7 yaşında çocuğunu, kayınvalidesini, kayınpederini ve eşini kaybeden bir gençle görüştük. 'Ben evdeydim, çocuklarım oradaydı.' dedi. 'Niye?' diye sorduğumda; 'Bizim ev soğuk ama kayınpederin evi sıcaktı, onun için çocukları oraya gönderdik.' Bu ikinci bir deprem. Bu, vicdani bir deprem; sıradan bir olay değil."

Kemal Kılıçdaroğlu, deprem sonrasında kendisini en çok sevindiren tablonun, 82 milyonun birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, yaraların sarılmasında mücadele vermesi olduğunu belirtti.

Bölgede iken ciddi eleştiriler de aldığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Eleştirinin kaynağı ne? Ben bu kürsüde vatandaşların sorduğu bir soruya, siyasi iktidarın cevap vermesi gerektiğini söyledim. Deprem vergileri toplandı. Bu vergiler nereye harcandı? Vatandaş bunu soruyor, cevabını verin dedim. En ağır eleştirileri aldım." diye konuştu.

Bunun üzerine de "Biz süratle deprem bölgesine ulaştık, çözüm için mücadele ettik." denildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Doğrudur, kimse buna bir şey demiyor zaten. Özellikle AFAD'a teşekkür etmek isterim. Her gittiğimiz yerde Kızılayın değil, AFAD'ın çadırları vardı. Özenle çalışan, canla başla çalışan bir kurumu görüyorsunuz. O nedenle de kendilerine teşekkür ettim. Yine ediyorum." ifadesini kullandı.

(Sürecek)