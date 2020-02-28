CHP, TBMM'yi kapalı oturuma çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi CHP, TBMM'yi kapalı oturuma çağırdı - Son Dakika Ekonomi

CHP, TBMM'yi kapalı oturuma çağırdı

21 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şehit düşen askerlerin TBMM'nin askeri olduğunu ifade ederek Meclisi yarın kapalı oturuma çağırdı.

CHP, TBMM'yi kapalı oturuma çağırdı, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şehit düşen askerlerin TBMM'nin askeri olduğunu ifade ederek Meclisi yarın kapalı oturuma çağırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:19 
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