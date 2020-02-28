CHP, TBMM'yi kapalı oturuma çağırdı
21 dakika önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şehit düşen askerlerin TBMM'nin askeri olduğunu ifade ederek Meclisi yarın kapalı oturuma çağırdı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şehit düşen askerlerin TBMM'nin askeri olduğunu ifade ederek Meclisi yarın kapalı oturuma çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:19
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