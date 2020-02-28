CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika
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CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, olağanüstü toplantı için TBMM Başkanlığına dilekçe verdi.

CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, olağanüstü toplantı için TBMM Başkanlığına dilekçe verdi.


Özgür Özel, İdlib'deki saldırı sonrası yaptıkları toplantıda aldıkları karara istinaden bugün tüm CHP'li milletvekillerinin imzalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdıklarını belirtti. Özel, "Yarın saat 14.00'te Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" dedi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
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