CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, olağanüstü toplantı için TBMM Başkanlığına dilekçe verdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, olağanüstü toplantı için TBMM Başkanlığına dilekçe verdi.
Özgür Özel, İdlib'deki saldırı sonrası yaptıkları toplantıda aldıkları karara istinaden bugün tüm CHP'li milletvekillerinin imzalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağırdıklarını belirtti. Özel, "Yarın saat 14.00'te Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" dedi. - ANKARA
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